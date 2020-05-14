台灣獼猴採稻畫面惹人愛 農民心痛籲台東縣府重視

台灣獼猴困擾台東農民，現在連稻子也被牠們採著玩，雖然民眾覺得猴子採稻穗的畫面很可愛，但農民看了卻很心痛。台東縣政府指出，農民可以驅趕，也可以申請電圍網補助。

台東縣議會今天舉行定期會，針對猴子危害農作物問題，台東縣議員高美珠向農業處提出質詢。她投影一張農民拍下的照片，畫面中一隻台灣獼猴站著伸手採稻穗，好像外星人，又像小農夫在關心稻子，但實際上是猴子將稻穗摘下，看一看就丟掉，「採了就丟，根本不是拿來吃，而是好玩，相當頑皮。」

高美珠說，民眾反映在稻子結穗快成熟時，猴子就會出現，有時一來就是一整群，又採又踩，看到有人過來就逃離，讓農民相當頭痛，「你看到照片是很可愛，但農民是恨得咬牙切齒」，希望縣府重視。

台東縣政府農業處長許家豪表示，猴子造成農業損害，農民也可以驅趕，或申請電圍網補助，只要有2分以上的農地就可以申請，經費方面由台東林管處補助1/2，縣府補助1/4，所以農民只要自負1/4。