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永侒實業礦業用地 宜蘭縣府重申：守護好山水寸土不讓

聯合報 / 記者羅建旺／宜蘭即時報導
永侒實業申請核定礦業用地案，環保署今天專案審查，縣政府今天重申「寸土不讓」，縣長林姿妙並呼籲中央，希望聆聽地方的聲音，與縣政府及全體縣民共同來保護水源。圖／宜蘭縣政府提供
永侒實業申請核定礦業用地案，環保署今天專案審查，縣政府今天重申「寸土不讓」，縣長林姿妙並呼籲中央，希望聆聽地方的聲音，與縣政府及全體縣民共同來保護水源。圖／宜蘭縣政府提供

「永侒實業股份有限公司所領臺濟採字第4384號礦區申請核定礦業用地案環境影響說明書」，行政院環境保護署今天召開專案小組第2次初審會議，縣政府今天重申「寸土不讓」，縣長林姿妙並呼籲中央，希望聆聽地方的聲音，與縣政府及全體縣民共同來保護水源。

縣政府指出，此案開發單位係依礦業法第43條規定，由礦業權者向經濟部提出申請核定礦業用地計畫作業，目前程序進行至行政院環境保署環境影響評估階段，後續仍應徵詢水土保持、地政及其他相關主管機關等意見，並辦理現地會勘等工作，縣政府屆時將依經濟部所訂妨害公益的認定原則，如實協助提供地方主管機關意見，並彙整相關單位意見提供經濟部參辦。

縣政府表示，由於此案開發後恐對宜蘭水源造成不可回復的影響，目前已有超過5萬人連署反對，宜蘭縣政府今天會議再次呼籲中央及環評委員們傾聽民意，與縣府站在一起，攜手捍衛宜蘭的好山好水。

同時，縣政府在會中表達宜蘭縣政府守護宜蘭環境立場，建議應以人民健康、維護空氣品質、水質安全與山林環境前提下審查，另就當地民眾反映，此案對豐富多樣化自然資源、環境教育、生態旅遊、觀光遊憩等有重大影響，也建請開發單位再予評估開發必要性，並請經濟部礦務局確認，請委員惠予以審查。

縣政府指出，為了護水護山，今年的3月，縣政府也率先宣布將礦場相關範圍，依據國土計畫法劃設為國土保育區第一類，明定該區域禁止或限制其使用，已用具體行動表達寸土不讓的決心，以及與縣民站在一起的立場，這樣的決心與立場，不會改變。

行政院 林姿妙

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