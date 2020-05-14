人生最終站在美景區 宜蘭福園上億蓋納骨樓明年9月完工

員山「福園」景美，雖是宜蘭的最大墓園，卻吸引遊客造訪，而殯葬設施升級，其中，第三期納骨樓暨牌位區興建工程決標，將耗費1億3千多萬元打造，明年9月完工，納骨櫃位數量將由現有1萬5千個增至3萬8千個，基地與建築藝術化，採「級石．重簷」設計，廊道空間搭配植栽、草坪、砌石，引入自然性光線與氣流，也克服宜蘭多雨氣候。

宜蘭縣「員山福園第三期納骨樓暨牌位區興建工程」計畫案歷經水土保持工程施作、增加納骨櫃位需求及變更開發計畫等程序後，今年(109)年4月24日決標，縣長林姿妙今天(14日)視察，要求依行政程序如期辦理，提供完整、便捷、現代化的殯葬一元化服務。

員山福園表示，福園納骨櫃位幾近飽和，為求改善，這項工程將耗費1億3976萬元，打造地下1層、地上3層的建物，在空間規畫上，以「往者的居所，生者的場所」構想出發，納骨設施採室內空間配置，引入自然性光線與氣流，除克服宜蘭多雨氣候又能融入自然。

福園指出，納骨櫃位數量在工程完成後，將由1萬5千個增至3萬8千個、牌位仍維持為1萬5千個，擴大納骨設施需求，地下1層並配置有停車場可提供32席停車位，且設置2部電梯，大幅提升宜蘭縣殯葬服務設施的可及性及友善度。

同時，為順應基地整體地貌，建築物景觀是以營造台階與漸次上抬的路徑，營造出「級石」的層次，而在建物外觀上，回應福園傳統斜屋頂的形式，及以漸層退縮的量體與出簷，形成具有「重簷」的視覺性，以「級石．重簷」呼應建築物所具備的「吉時．崇嚴」特性，另以流通的廊道空間搭配植栽、草坪、砌石等大地元素，表達對於殯葬空間在新時代的態度與觀點。