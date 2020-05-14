不只視訊關心 羅東助日防疫跨海送物資到姐妹市

宜蘭縣羅東鎮與日本宮崎縣西都市是姊妹市，因新冠肺炎疫情，暫停互訪交流，但透過視訊關心，今天更進一步相助，準備口罩套、3D立體布口罩、抗菌濕紙巾、額溫槍等，跨海送援，幫助姊妹市度過疫情危機。

新冠肺炎疫情嚴峻，日本受衝擊，羅東鎮姐妹市西都市市長押川修一郎，日前透過視訊與羅東鎮長吳秋齡聯繫，說明西都市疫情現況，吳秋齡與及羅東鎮民代表會十分關心，希望在能力範圍內幫助。

羅東鎮籌到口罩套2千片、3D立體布口罩2400片、抗菌濕紙巾約220包、額溫槍5支，將寄送西都市，希望略盡棉薄之力，幫助姊妹市度過疫情危機。

同時，羅東鎮內學校中，公正國小舞蹈班及竹林國小棒球隊與西都市交流，現因疫情影響，雙方暫時中斷互訪，但透過視訊關心，公正國小校長簡信斌、竹林國小校長王銘德號召學生製作關懷卡片，一起隨防疫物資寄送至西都，讓西都市感受到羅東人的溫暖。