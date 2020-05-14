台東南田火箭場 議員呼籲台東鄉親不是局外人

晉陞太空科技公司在台東達仁鄉南田火箭試射基地爭議問題，引起關注，今天縣議會單位質詢，議員希望台東鄉親不是局外人，對於不符公平正義的土地問題，要求縣府做好把關。縣府地政處強調，依法行政，違法就罰。

縣府地政處處長沈碧恕表示，縣府對於企業廠商願意在台東發展立場一貫不變，樂見太空產業能在台東落地生根，但須合法，不合法就裁罰，縣府立場是在中央法令出來前，土地違規持續裁罰；縣府至今已裁罰4次，開出5張罰單共86萬元。

議員古志成質詢時表示，企業廠商要在台東開發產業，尤其是在原住民部落的地方，應先和部落及公所做宣導說明，不應用欺騙的模式，蘭嶼就是明顯的例子，不符合公平正義土地問題，台東鄉親就應不是局外人，必須守護及關注自己的土地。

他說，有太空產業要在台東發展，相信大家都會支持，但程序必須合法，哪有先說是養蝦場，最後是火箭場，這是不對的。