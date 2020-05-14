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市立游泳池出現「奧客」 林右昌：加強管理殺雞儆猴

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府政府發包補強市立體育館暨游冰池建築結構及更新設施，基隆市長林右昌上午前往視察，希望場館重新開放後，帶給民眾更優質運動空間。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府政府發包補強市立體育館暨游冰池建築結構及更新設施，基隆市長林右昌上午前往視察，希望場館重新開放後，帶給民眾更優質運動空間。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府政府發包補強市立體育館暨游冰池建築結構及更新設施，游泳池年初先開放民眾使用，體育館工程部分今天下午若完成驗收，封館8個多月的市立體育館，最快下周一重新開放民眾進館打球。

體育館暨游冰池建築結構補強及設施更新整建工程去年9月5日動工，總工程經費4170萬元，教育部體育署補助2919萬元，市府自籌1251萬元。1樓游泳池池底磁磚更新等工項先行完工，今年1月2日重新開放民眾使用。2樓體育館部分近日完工，下午辦理驗收。

基隆市長林右昌上午到市立體育館視察，希望工程全數完工，場館重新開放後，能帶給民眾更優質的運動空間。

林右昌在游泳池視察時，有市民反應殘障、親子專用淋浴間空間比較大，會有一般民眾占用，讓殘障人士被迫使用一般淋浴間，建議妥善管理殘障、親子專用淋浴間，或是提供小板凳方便殘障人士在一般淋浴間使用。

林右昌說，民眾使用公共設施應遵守相關規定，要求市立體育場加強管理。如果民眾有「奧客」行為，公權力強力制止，相信會得到多數民眾支持。有些脫序行為就是要「殺雞儆猴」，不要讓一般民眾認為「公家的，我愛怎麼弄，就怎麼弄」，因為那些行為會影響到別人。

基隆市立體育場長郭台英說，整建工程下午驗收，如果順利通過，預計18日重新開放民眾到2樓打球。目前還在防疫期間，民眾進入游泳池、體育館採實名制，並要量額溫，體溫超過37.5度禁止進入。

基隆市政府政府發包補強市立體育館暨建築結構，封館施工8個多月後，最快18日重新開放民眾進館打球。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府政府發包補強市立體育館暨建築結構，封館施工8個多月後，最快18日重新開放民眾進館打球。記者邱瑞杰／攝影

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