影／92歲阿嬤當學生 五結上數位課學滑口罩地圖報平安

宜蘭縣五結鄉公所與五結國小合作，利用五結國小圖書館旁空間，成立「五結數位機會中心」，今天揭牌，92歲居民也來上課，中心設計生活化的數位課程，白天獨自在家的長者可以用LINE，以可愛貼圖向上班子女報平安，開設健保快易通課程，教授目前最夯的口罩地圖，一指滑出最夯資訊。

鄉公所充實在地居民數位能力，創造數位學習與數位近用場域，成立「五結數位機會中心」(Digital Opportunity Center，簡稱：五結DOC)，提供免費的數位服務與學習資源，今天揭牌，但考量疫情期間，只有儀式，不安排表演且不聚眾，現場落實防疫措施，安排網路直播，包括鄉長沈德茂、校長吳志堅等人參與。

沈德茂指出，五結DOC能夠順利在五結鄉成立，要感謝教育部經費補助、宜蘭縣政府支持、東華大學宜花數位機會中心輔導團隊協助，此外，吳校長所帶領的五結國小團隊，無論在人力、物力及空間上均大力幫忙，在此一併表示誠摯謝意。

他表示，五結有最好的農特產品、最特別的廟宇文化、最美麗的旅遊景點、最有人情味的鄉親，現在藉著五結DOC各類免費數位課程開辦，不僅讓大家感受到五結的美好，活絡地方社會文化、產業經濟，也讓五結鄉親的生活走入數位化，讓數位化生活帶來更多便利性，尤其是促進世代間溝通互動的頻率與品質。

鄉公所表示，數位中心試營運期間，走訪社區開課，以生活化數位課程，讓LINE走入長輩生活，白天獨自在家長者可以用LINE，以可愛貼圖向上班子女報平安，在外上班子女也不用擔心長者一人在家安危，也開設健保快易通課程，教授目前最夯的口罩地圖，讓長輩滑滑滑，也能一指滑出便利的生活。