倫敦封城視訊 中風父落淚想舉手觸摸螢幕女兒

中央社 / 台東縣14日電

旅居英國倫敦台東吳姓女子，因新冠肺炎疫情封城，無法回台東，昨天透過視訊向臥病在床的父親祝賀生日，父親落淚並數度想舉手觸摸螢幕上的女兒。

衛福部台東醫院今天表示，台東旅英女子吳幸亞受困倫敦封城，無法回到台灣為常住衛福部台東醫院護理之家的父親祝賀70歲生日，13日她聯繫上醫院社工涂嘉琪，一小時內為她安排視訊探訪。

視訊一開通，吳幸亞大聲問候父親吳瑞河有沒有看到手機螢幕上的她，父親可能因為情緒激動，氣切的喉部不斷發出聲音，一度想要舉手觸摸螢幕上的女兒；當她提議如果父親健康狀況好轉，想要帶爸爸一起去日本吃沙西米，喝幾杯清酒，淚水瞬間從吳瑞河眼角滑落。

台東醫院表示，醫院照服員拭去吳瑞河的眼淚，吳幸亞在倫敦那頭開始播放母親、姑叔姐弟等親人預先錄製的祝福話語，希望吳瑞河安心在護理之家養病，疫情趨緩的時候她會盡快回到台灣讓父親親眼看到心愛的女兒。

台東醫院表示，視訊祝壽之後，吳幸亞簡短的向醫院社工、照服員致意，謝謝他們為父親生日視訊所做的努力；她說，3月份倫敦封城之後，隱約知道無法像過去3年一樣在父親生日前回到台灣向父親祝壽，好在社工能夠體諒為人女兒的心情全力幫忙，「真心謝謝大家」。

台東 倫敦

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