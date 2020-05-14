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台東旅英女子受困倫敦封城 視訊祝福生日父親感動流淚

聯合報 / 記者尤聰光羅紹平／台東即時報導
台東旅英女子吳幸亞受困倫敦封城，昨天與住在衛福部東台東醫院護理之家的父親視訊。圖／部東醫院提供
台東旅英女子吳幸亞受困倫敦封城，昨天與住在衛福部東台東醫院護理之家的父親視訊。圖／部東醫院提供

台東旅英女子吳幸亞受困倫敦封城，無法回到台灣為常駐衛福部台東醫院護理之家的父親祝賀生日，昨天她聯繫上該院社工涂嘉琪，1小時內為她安排視訊探訪；中風在床的父親看到手機螢幕上的女兒激動不已，當場流下眼淚。

視訊一開通吳幸亞大聲問候父親吳瑞河有沒有看到手機螢幕上的她，父親可能因為情緒激動，氣切的喉部不斷發出聲音，一度想要舉起手臂觸摸螢幕上的女兒；當她提議如果父親健康狀況好轉，想要帶著爸爸一起去日本吃沙西米，喝幾杯清酒，淚水瞬間從吳瑞河眼角滑落。

照服員拭去吳父的眼淚，吳幸亞在倫敦那頭開始播放母親、姑叔姐弟等親人預先錄製的祝福話語，希望吳瑞河安心在護理之家養病，疫情趨緩的時候她會盡快回到台灣讓父親親眼看到心愛的女兒。

視訊祝壽之後，吳幸亞簡短的向部東醫院社工、照服員致意，謝謝他們為父親生日視訊所做的努力；她說，3月倫敦封城之後，隱約知道無法像3年來一樣在父親生日前回到台灣向父親祝壽，好在社工能夠體諒為人女兒的心情全力幫忙，「真心謝謝大家」。

吳幸亞透過視訊拱手謝謝衛福部台東醫院醫護人員的辛勞。圖／部東醫院提供
吳幸亞透過視訊拱手謝謝衛福部台東醫院醫護人員的辛勞。圖／部東醫院提供

社工 倫敦

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