台東旅英女子受困倫敦封城 視訊祝福生日父親感動流淚

台東旅英女子吳幸亞受困倫敦封城，無法回到台灣為常駐衛福部台東醫院護理之家的父親祝賀生日，昨天她聯繫上該院社工涂嘉琪，1小時內為她安排視訊探訪；中風在床的父親看到手機螢幕上的女兒激動不已，當場流下眼淚。

視訊一開通吳幸亞大聲問候父親吳瑞河有沒有看到手機螢幕上的她，父親可能因為情緒激動，氣切的喉部不斷發出聲音，一度想要舉起手臂觸摸螢幕上的女兒；當她提議如果父親健康狀況好轉，想要帶著爸爸一起去日本吃沙西米，喝幾杯清酒，淚水瞬間從吳瑞河眼角滑落。

照服員拭去吳父的眼淚，吳幸亞在倫敦那頭開始播放母親、姑叔姐弟等親人預先錄製的祝福話語，希望吳瑞河安心在護理之家養病，疫情趨緩的時候她會盡快回到台灣讓父親親眼看到心愛的女兒。