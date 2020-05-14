獨／總統教育獎大量愛心湧入！骨癌化療女國中生戰病魔

昨天獲得總統教育獎的基隆中正國中九年級葉以欣罹患骨癌，但醫生發現她的癌細胞已經轉移到腦部，目前她剛動完腦部手術，正在進行化療中，但她仍堅持向學，她說「我會繼續和癌症戰鬥，一次次的化療擊倒不了我」，感動不少人。由於她家境窘困，消息曝光後，學校電話幾乎被打爆，大批愛心電話湧入，學校昨晚緊急公布愛心專戶。

中正國中昨天晚間在學校臉書粉絲專頁公布，感謝各界善心人士的愛心，學校接到很多電話，紛紛表示要捐款給以欣，為她加油打氣。以欣和媽媽特別要學校謝謝大家，以欣也會堅強地繼續奮鬥。

學校表示，由於詢問電話太多，因此公布，捐款的方式有二種：1. 請到中正國中輔導室辦理；2. 本校教育儲蓄戶帳號如學校網站公布圖片所示，但是一定要臨櫃辦理，無法線上轉帳。並請在轉帳手續單上留下您的姓名和電話，且指定捐款對象為葉以欣。

中正國中晚間公布學校專戶名稱：基隆市中正國民中學學校教育儲蓄戶；學校專戶帳號：012-038-002956；代理公庫金融機構名稱：台灣銀行基隆分行；代理公庫金融機構代碼，銀行代碼004，分行代碼0129。

總統教育獎昨天公布，中正國中九年級葉以欣罹患骨癌，已轉移於肺部，雖然常常要住院化療，她更在身體狀況尚可下，堅持回到學校和同學一起上課學習。惡性腫瘤壓迫到視神經，她目前視力暫時尚未完全恢復，雖然為了本月的教育會考努力與堅持了很久，但最終只能難過地選擇放棄應考。

葉以欣為原住民排灣族，父親多年前中風無法工作並領有重殘手冊，母親需照顧丈夫的生活起居並撫養3名兒女且為低收入戶身分，雖然生活困頓，她還是奮發向上，參加學校的田徑隊為校爭光。

1年前在某次田徑練習時，她的右膝突然抽痛無法跑步，經過多家醫院的檢查後，證實罹患骨癌並已轉移於肺部，對她有如晴天霹靂。必須常住院化療，葉以欣沒有被打敗，她申請床邊老師服務，學校老師也不時到院關心、鼓勵，為她補課，幫助她在家、在醫院完成學校的相關課程與評量。