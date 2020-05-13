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紓困審核「相信民眾」 基層：2億房產也可以申請？

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
中央實施擴大急難紓困補助，連很多有錢人都跑來申請，造成基層鄉鎮市公所不敢審核。衛福部今下午邀集縣市政府討論，仍決定書面審查即可，相信民眾，維持不必查財稅，也不看不動產。記者戴永華／攝影
中央實施擴大急難紓困補助，連很多有錢人都跑來申請，造成基層鄉鎮市公所不敢審核。衛福部今下午邀集縣市政府討論，仍決定書面審查即可，相信民眾，維持不必查財稅，也不看不動產。記者戴永華／攝影

中央實施擴大急難紓困補助，連很多有錢人都跑來申請，基層鄉鎮市公所擔心沒個明確標準， 萬一核發補助，日後恐吃上官司，疑慮很多。衛福部今天下午邀集各縣市政府討論，仍決定書面審查即可，相信民眾，維持不必查財稅，也不看不動產。

「不必查財稅存款，無須看不動產，就能申領1萬元紓困金」，鄉鎮市公所人員坦言「基層怎麼可能照這樣做？」很多人明明就長期失業，非因疫情失業，但他們敢「切結」因疫情失業，不必提任何證明文件；有人挑一本金額最少的存款薄，符合申請規定低於15萬元，他們敢「切結」沒有其它存款，公所不能去查財稅。

宜蘭市曾有60幾歲男子要申請擴大急難紓困補助，但大家都知道他在市區黃金地段有將近10筆建地，總價值超過2億多，絕非急難者卻也來申請，大家都心知肚明，「怎敢發給他紓困金？」

審核擴大紓困方案之亂，讓地方無所適所，衛福部今天下午邀請各縣市開會討論如何審核，基層希望中央白紙黑字訂出個明確的審核標準，並且排除部分有錢人及不符合急難紓困的申請人，但開完會後縣政府表示，中央要地方「相信民眾」，書面審查即可，不必查不動產，股票及存款等財稅。

宜蘭縣政府表示，從5月6日受理至今，真正符合資格無疑慮的申請案件約僅5%，其它縣市的比例也很低，今天起宜蘭各公所會先發放沒問題的這部分，其它案件等中央衛福部正式會議記錄下來，再看看要怎麼做。

宜蘭縣政府表示，衛福部允諾成立一個平台，地方針對有疑問的案件可以提到這中央這個平台討論。不過基層也擔心，有疑義申請案件相當龐雜，如果全「打包」拿到平台討論，中央負荷得了嗎？審核作業紛擾不斷，期待中央給個明確標準，地方有所遵循。

中央要求審核擴大紓困方案「從速、從簡」，符合四大條件，包括原有工作因疫情請假或無法從事工作，致家庭生計受困；未加入軍、公、教、勞、農保等社會保險；未領有其他政府機關紓困補助或津貼；依家戶存款（家戶內每人存款15萬元免納入計算）及收入總額，計算出平均每人每月生活費為當地每人每月最低1.5倍以上未逾2倍。此審核原則相當寬鬆。

中央實施擴大急難紓困補助，連很多有錢人都跑來申請，造成基層鄉鎮市公所不敢審核。衛福部今下午邀集縣市政府討論，仍決定書面審查即可，相信民眾，維持不必查財稅，也不看不動產。記者戴永華／攝影
中央實施擴大急難紓困補助，連很多有錢人都跑來申請，造成基層鄉鎮市公所不敢審核。衛福部今下午邀集縣市政府討論，仍決定書面審查即可，相信民眾，維持不必查財稅，也不看不動產。記者戴永華／攝影

衛福部 疫情 失業

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