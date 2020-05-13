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花蓮居民北上抗議 拒絕卜蜂設養雞場

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
今天卜蜂集團在台北召開記者會，花蓮人自發性北上抗議，要求卜蜂未取得居民同意前，不得在花蓮設置養雞場。圖／花蓮民眾提供
今天卜蜂集團在台北召開記者會，花蓮人自發性北上抗議，要求卜蜂未取得居民同意前，不得在花蓮設置養雞場。圖／花蓮民眾提供

卜蜂企業在花蓮壽豐、鳳林、光復三鄉鎮申請設立養雞場，引起居民的注意和疑慮，並進行大規模抗爭。今天卜蜂在台北召開記者會，鳳林反對卜蜂自救會對此發出聲明，指出花東地區好山好水，若受到環境汙染將不可逆，禽流感爆發周邊小農首當其衝，強力反對卜蜂在花蓮設廠。

記者會現場外，花蓮人自發性北上抗議，批評記者會現場沒有任何一位花蓮代表，並集結拉布條陳情，要求卜蜂集團未取得居民同意前，不得在花蓮開發設置養雞場。

鳳林反對卜蜂自救會表示，花蓮以觀光立縣，台灣第一個獲得國際慢城認證的城市在鳳林，近20年來積極推動友善農業及生態旅遊，中央及縣政府均投注大量經費、資源，將花蓮的許多鄉鎮打造為生態觀光區鼓勵慢城生活。

畜牧場造成的環境污染是鄉村地區長期的噩夢，卜蜂的多次環境污染事件，至今尚未完善責任，且造成的環境污染不可逆的影響甚大，影響後代的生活安全。卜蜂應先對已經造成的污染，具體做出令公眾信服的改善，展現企業社會責任，將社會成本納入企業基本的運作中，而非讓社會大眾承擔企業獲利後的傷害。

鳳林反對卜蜂自救會指出，花蓮縣境內沒有合法化製場可以處理病死雞，一般常態的病死雞已經造成負擔，且擔心發生雞隻感染禽流感，若疫情擴大，發生人傳人時，花蓮鄉村都是資本額低的小農，醫療資源相對少，即便提出應變計畫對於小農來說可說是首當其衝。

現代工業化的養殖方式往往是大量且集中的養殖方式，是疾病傳染的最佳場所，為減少疾病或寄生蟲的傷害，施打各式抗生素及噴灑殺蟲劑，為了加快雞隻的生長速度或生蛋能力，飼料中添加許多特殊配方。這些添加的藥劑或化學藥品，無可避免地將流入附近的河川或土壤中，長久累積下來將對在地居民健康造成影響。

禽流感 自救會 記者會

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