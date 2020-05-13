聽新聞
test
0:00 / 0:00
基隆中元祭如期舉辦但精簡 有迎斗燈遶境、放水燈遊行
基隆市文化局今天宣布，傳承已166年的2020庚子鷄籠中元祭活動，今年由聯姓會之童、白二姓輪值主普，確定將會如期辦理，但受受到新冠肺炎疫情影響，遵照中央防疫指引，放水燈當天，不邀請表演隊伍、不安排步行遊行隊伍，也不設置觀賞台及觀眾席。
文化局說，雞籠中元祭是國家第一號無形文化資產，為了不讓文化傳承中斷，文化局日前邀集各姓氏宗親會、老大公廟及慶安宮相關人員，共同研商本年度中元祭相關活動之辦理方式。
文化局陳靜萍局長表示，經主普姓宗親會及各姓宗親會幹部討論後決議，2020中元祭各項祭典科儀，包括開（關）龕門、主普壇開燈放彩、迎斗燈遶境、放水燈遊行與其他科儀活動皆如期舉行。
但為減少大規模人員群聚機會，各項活動將朝參與人數精簡原則規劃，以減少群聚感染的風險，陳靜萍指出、放水燈遊行將以「車隊繞境祈福」為主軸，遊行車隊包括各宗親會水燈頭車輛及主普宗親會花車，但放水燈當天不邀請表演隊伍參與、不安排步行遊行隊伍，也不設置觀賞台及觀眾席。
她說，至於開龕門、關龕門等科儀，因老大公廟的空間有限，也將精簡現場人數。
傳承166年之中元祭典除具「以賽陣頭代替打破頭」之族群融合意涵外，更是慎終追遠與慈悲普度之精神之傳承。陳靜萍表示，今年因應新冠肺炎疫情，修正遊行活動規模，雖少了花車遊行的熱鬧氣氛，仍不失彰顯中元祭悲天憫人及文化傳承之特色。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言