基隆中元祭如期舉辦但精簡 有迎斗燈遶境、放水燈遊行

基隆市文化局今天宣布，傳承已166年的2020庚子鷄籠中元祭活動，今年由聯姓會之童、白二姓輪值主普，確定將會如期辦理，但受受到新冠肺炎疫情影響，遵照中央防疫指引，放水燈當天，不邀請表演隊伍、不安排步行遊行隊伍，也不設置觀賞台及觀眾席。

文化局說，雞籠中元祭是國家第一號無形文化資產，為了不讓文化傳承中斷，文化局日前邀集各姓氏宗親會、老大公廟及慶安宮相關人員，共同研商本年度中元祭相關活動之辦理方式。

文化局陳靜萍局長表示，經主普姓宗親會及各姓宗親會幹部討論後決議，2020中元祭各項祭典科儀，包括開（關）龕門、主普壇開燈放彩、迎斗燈遶境、放水燈遊行與其他科儀活動皆如期舉行。

但為減少大規模人員群聚機會，各項活動將朝參與人數精簡原則規劃，以減少群聚感染的風險，陳靜萍指出、放水燈遊行將以「車隊繞境祈福」為主軸，遊行車隊包括各宗親會水燈頭車輛及主普宗親會花車，但放水燈當天不邀請表演隊伍參與、不安排步行遊行隊伍，也不設置觀賞台及觀眾席。

她說，至於開龕門、關龕門等科儀，因老大公廟的空間有限，也將精簡現場人數。