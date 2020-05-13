南方澳大橋翻版？羅東文化工場鋼柱鏽蝕一片片剝落

羅東文化工場是宜蘭知名地標及得獎作品，曾辦過金馬獎，建物主體為鋼構棚架。最近被發現多根支撐結構的鋼柱鏽蝕，縣議員陳鴻禧今前往了解，輕易就剝下一塊塊鏽蝕的鋼片，擔心影響建物主力支撐，提醒縣府留意千萬別成了南方澳斷橋的翻版。

文化工場大棚架是由許多支的鋼柱支撐起來，使用是不怕日曬雨淋的「耐候鋼」材質。但陳鴻禧議員實地勘察後卻發現，文化工場內幾乎每根鋼柱都已出現鏽蝕情形，有的更是鏽蝕嚴重到一塊塊地剝落。

陳鴻禧舉南方澳跨港大橋為例，一座重要的景觀橋，因為平日疏於維護管理及檢修，導致20年後鏽蝕嚴重，以致斷橋釀災；羅東文化工場2012年啟用至今也沒幾年，怎麼鋼柱如此容易就就出現鏽蝕？且鏽蝕都集中在根部約30公分處。

陳鴻禧說，有民眾推測可能與「毛小孩」常對著鋼柱尿尿有關，但到底是氣候因素，還是工程品質問題？縣府應該請專家查明，千萬不要變成南方澳跨港斷橋的翻版。

文化工場的建物主體為鋼構棚架與天空藝廊，遠望就像一艘太空船，因為建築設計新穎，前後得過台灣建築獎首獎、中國建築傳媒獎，並獲選代表臺灣參加香港深圳城市建築雙年展的重要作品，第49屆金馬獎在此舉辦，平常有許多民眾到此散步運動。

文化局長宋隆全表示，鋼柱並非結構柱，而是棚架排水管外層所包覆的裝飾鋼材，所以鋼柱的厚度才會做得很薄，不會影響結構安全。鏽蝕原因待查，文化局會馬上改善。