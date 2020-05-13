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45度角畫家金根鴻家鄉辦展 盼喚起社會公益

中央社 / 花蓮縣13日電

花蓮豐濱鄉民金根鴻車禍受傷躺在床上25年，只能以45度角看世界，他用嘴啣筆作畫，因「代用課程」協助，曾在台北舉辦個展，這次在家鄉辦展，盼透過藝術喚起社會公益迴響。

15歲那年一場車禍，造成金根鴻頸部以下癱瘓，只剩手肘可以動。他曾徹夜哭泣，萬念俱灰，甚至要求父母從樓上將他推下結束生命，父母始終默默地陪伴他、鼓勵他。

金根鴻說，躺在床上，世界只剩斗室天花板，媽媽搬了一台電視放房間讓他看，偶然看到節目播出口足畫家的故事，讓他開始嘗試。長年躺在床上，金根鴻唯一能做的就是用口啣筆畫畫。5年前透過衛生福利部花蓮醫院長照中心引介「待用課程」，請來老師指導繪畫。

其中，花蓮薪傳獎得主沈廷憲親自到金根鴻家中，一對一的方式針對繪畫技巧與藝術思考等領域，授予更精深且更具高度的教學和交流，陪伴金根鴻用嘴中的畫筆畫出屬於自己的彩繪人生。

「自從車禍之後，我就像木頭什麼都不能動。但後來我就想，那些外界給我的幫助就像他們在雕刻我，讓我慢慢的可以看到希望。」金根鴻感謝來自社會各界的幫助，讓他繪畫技巧進步，也對人生燃起希望。

台灣待用課程協會創辦人之一的陳欣婷說，金根鴻咬著筆的角度恰好是45度角，所以稱他「45度角畫家」。為金根鴻圓夢，2017年在華山創意園區的巷貓、順益原住民博物館舉辦過兩場展覽。今年預定6月3日至30日在花蓮縣文化局美術館舉辦「品味花蓮的藍」-沈廷憲、金根鴻等聯展。

陳欣婷說，希望這次展覽，不僅是一場品味花蓮特色的展覽，更是品味花蓮勇氣與力量的展覽，鼓勵更多人不論遭遇什麼樣的際遇，都該擁有不平凡的機會。

「待用課程」概念源自於義大利的待用咖啡，待用課程是讓有能力的人購買課程，並將上課的權利留給有需要的偏鄉孩子。2015年待用課程正式營運執行，截至目前為止執行近1400小時的專案，包括原住民小孩、全身癱瘓者、育幼院的孩子、學習障礙的自助團體等。

車禍 原住民 義大利

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