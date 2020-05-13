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影／宜蘭開放不強制戴口罩？林姿妙拜託大家「再等等」

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
縣議員楊弘旻不戴口罩，改以防護面罩上場質詢，他認為這種防止口水的功能更強。記者戴永華／攝影
縣議員楊弘旻不戴口罩，改以防護面罩上場質詢，他認為這種防止口水的功能更強。記者戴永華／攝影

台灣超過1個月沒有本土病例，宜蘭縣是否要比照嘉義縣政府，有條件開放不必戴口罩？縣長林姿妙表示，大家都忍這麼久了，不差這幾天，只要疫情再穩定一點，縣府會研議放寬不戴口罩。

嘉義縣政府昨天宣布所屬機關員工，包括縣轄學校師生及教職員不硬性規定戴口罩，但是有上呼吸道症狀及第一線櫃檯人員，仍須全程戴罩。

縣議會今天召開定期大會，所有人都戴口罩進場，因議員不習慣，有人主張台灣1個多月沒有本土病例了，可以開放不戴口罩，也有議員改戴防護面罩。楊弘旻議員表示，如果以避免亂噴口水的角度來看，防護面罩的效果比口罩更好，而且不必有束縛。

陳鴻禧議員建議宜蘭比照嘉義縣政府，縣府進一步擴大宣布，全部不強制戴口罩，大家自主管理，隨身攜帶口罩備而不用，如果前往人多擁擠場所，也可以自動把口罩戴起來；林岳賢議員建議，除了校園擔心群聚傳染不宜開放以外，其餘可以不強制戴罩。

縣長林姿妙下午受訪時表示，拜託「再忍一下」，大家都已經共同度過這麼長的一段時段了，不差這幾天，等疫情再穩定些，縣府會情況開放，感謝縣民配合，縣民健康是最重要的。

針對宜蘭是否要開放不強制民眾出入戴口罩，縣長林姿妙拜託大家「再等等」，待疫情穩定些，會討論放寬。記者戴永華／攝影
針對宜蘭是否要開放不強制民眾出入戴口罩，縣長林姿妙拜託大家「再等等」，待疫情穩定些，會討論放寬。記者戴永華／攝影

口罩 嘉義 林姿妙

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