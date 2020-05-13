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花蓮農改場開發新式除草機 防除率達9成以上

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮農改場推出新式除草機，可乘坐作業，方便快速。記者王思慧／攝影
花蓮農改場推出新式除草機，可乘坐作業，方便快速。記者王思慧／攝影

花蓮農改場推出「附掛式畦間中耕除草機」，設計2種除草器，可避開植株，作業能力可達每天2.5公頃，防除率可達9成以上，除草行距、寬度、深度都可依照種植規格和土壤特性自行調整，除草機已取得經濟部智財局專利保護。

大豆和花生有機栽培多用平畦作畦種植，好處是遇強降雨有利排水，缺水時也可溝灌，作物與作物間行距寬，有利通風減少病蟲害，更方便機械除草。農改場指出，目前市場上除草機只有迴轉耕刀和圓碟犁2種型式，因此開發新除草機，結合破土犁、圓碟犁和除草爪功能，可完整涵蓋農田，且避免傷害植株。

花改場農業機械研究室副研究員張光華說，花蓮氣候經常是上午大太陽、下午下大雨，因此農田雜草叢生，但人力拔雜草十分耗時，1天1人只能除草0.1公頃，成本也高，1公頃除草2次工資就要3萬6千元左右；相較之下，除草機可1天處理2.5公頃，費用更低於1800元，是節省人力及成本的方法。

張光華表示，除草機採乘坐式作業，每個犁頭都可上下左右調整，試驗田區0.4公頃作業約1小時，較人力快了25倍以上；不過由於機械易傷到植株，損傷率大約為4.2％，高於人力0.32％。

花蓮農改場副研究員張光華今天向農友介紹新式除草機。記者王思慧／攝影
花蓮農改場副研究員張光華今天向農友介紹新式除草機。記者王思慧／攝影
花蓮農改場推出「附掛式畦間中耕除草機」，可每天除草2.5公頃農天，防除率達9成以上。記者王思慧／攝影
花蓮農改場推出「附掛式畦間中耕除草機」，可每天除草2.5公頃農天，防除率達9成以上。記者王思慧／攝影

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