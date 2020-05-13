骨癌勤學獲總統教育獎難過放棄會考 她：化療擊倒不我

總統教育獎今天公布，中正國中九年級葉以欣罹患骨癌，已轉移於肺部，雖然常常要住院化療，她更在身體狀況尚可下，堅持回到學校和同學一起上課學習。惡性腫瘤壓迫到視神經，她目前視力暫時尚未完全恢復，雖然為了本月的教育會考努力與堅持了很久，但最終只能難過地選擇放棄應考。

葉以欣為原住民排灣族，父親多年前中風無法工作並領有重殘手冊，母親需照顧丈夫的生活起居並撫養3名兒女且為低收入戶身分，雖然生活困頓，她還是奮發向上，參加學校的田徑隊為校爭光；她也獲選班長，成為班上同學的好榜樣

沒想到天意弄人，1年前在某次田徑練習時，她的右膝突然抽痛無法跑步，經過多家醫院的檢查後，證實罹患骨癌並已轉移於肺部，對她有如晴天霹靂。必須常住院化療，葉以欣沒有被打敗，她申請床邊老師服務，學校老師也不時到院關心、鼓勵，為她補課，幫助她在家、在醫院完成學校的相關課程與評量。

葉以欣更在身體狀況尚可下，堅持回到學校和同學一起上課學習。同學都很感動，有一次在黑板寫上「歡迎回來」，大家都十分不捨。

導師呂英蘋老師不捨地說，她行動很不方便，但只要來學校，一定不遲到、不早退，有時後看她氣色不是很好，希望她可以提早回家休息，但她總是堅持到放學後。

葉以欣說，「我會繼續和癌症戰鬥，一次次的化療擊倒不了我」，她喜歡學習，會盡可能回學校和老師、同學一起上課，雖然右腳有時痛到無法忍受，但是我絕對不會放棄讀書。

校長黃明智指出，他告訴以欣不要勉強，可以多多休息，但她回答真的很喜歡上課。黃明智想跟她說，「校長知道妳一直都在戰鬥，但是癌症真的太壞了，其實輸了也沒有關係」，他知道她的個性，再痛都不會放棄的。

黃明智說，雖然榮獲2020總統教育獎，但此時醫生發現她的癌細胞已經轉移到腦部，目前她剛動完腦部手術，正在進行化療中。然而惡性腫瘤壓迫到視神經，因此目前視力暫時尚未完全恢復，雖然她為了本月的教育會考努力與堅持了那麼久，但最終只能難過地選擇放棄應考。