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影／夜跑500公尺救嬤獲總統教育獎 國小生想當醫生救人

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
文豪基金會董事長王文豪，今天送了一台除濕機到洪家，並表示會資助洪立杰現在到大學畢業的學費。記者游明煌／攝影
文豪基金會董事長王文豪，今天送了一台除濕機到洪家，並表示會資助洪立杰現在到大學畢業的學費。記者游明煌／攝影

「我以後想當醫生，治療阿嬤的糖尿病還有右手肌肉萎縮，阿嬤因為要照顧我太勞累才得病，我很過意不去」，基隆市月眉國小國小五年級洪立杰今天獲得2020總統教育獎，他有感而發立下這個願望。洪立杰和阿嬤相依為命，3年前，有一次半夜2點多，她身體不適而不醒人事，他一個8歲的孩子，在深夜跑了約500公尺求救，救回阿嬤。

今年11歲的洪立杰為原住民，自小父母離異甚少照顧，出生後13天就與阿嬤相依為命，洪立杰說，他不怨恨媽媽，反而感謝媽媽生下了他，讓他可以和阿嬤在一起。他現在每天都幫忙洗碗、洗地，並照顧阿嬤，同學在玩，但他都每天要趕回家幫阿嬤打胰島素，他從不嫌累。

阿嬤今年73歲，原在教會當廚工，因患有糖尿病病且右手萎縮變形無法繼續工作，生活僅賴老人年金及家扶中心補助等微薄收入，幸得教會愛心媽媽暨月眉國小老師等在生活及課業方面給予多方熱心協助與關懷，洪立杰怕阿嬤待在家中孤伶伶，下課後總是趕緊回家陪伴阿嬤。

校長賴鴻吳說，洪立杰小二時在課堂上因精神不佳打瞌睡，而遭導師訓斥，他很內疚地向老師道歉並表示以後不再犯 ，導師事後才得知，他前一天阿嬤於半夜二點多，突因身體不適而不醒人事，他一個8歲的孩子，在深夜跑了約500公尺去向阿嬤的教會阿姨求救，整晚擔心、照顧阿嬤不曾闔眼，此事讓鍾老師非常不捨而紅了眼眶。

在校時，老師總是將每日營養午餐剩下的飯菜讓立杰帶回，時而菜量較少，立杰都說没關係，有飯菜吃就很滿足了，無論冷熱都好吃，且聽阿嬤說，帶回去的飯菜，縱使他已飢腸轆轆，也會請阿嬤先享用，很有孝心。

洪立杰說，他在家會幫阿嬤做家事例如掃地、擦桌子、幫阿嬤按摩等，因阿嬤手無力、視力差，所以上學前及放學後，早晚各一次需幫阿嬤打胰島素針，以減輕病苦，「我不辛苦，我最喜愛能天天和阿嬤在一起，這是我最大的幸福」。

文豪基金會董事長王文豪得知洪立杰存錢要買除濕機送給阿嬤，希望阿嬤手腳不會因天氣潮濕那麼痛，今天送了一台除濕機到洪家，讓阿嬤好感動。洪立杰也寫了一張感謝卡感謝，還親自念了出來。

王文豪平在在午餐上給予協助，王文豪表示，希望立杰努力打拚出頭天，只要好好讀書，不用煩惱錢，他會資助立杰現在到大學畢業的學費；王文豪說，只有艱苦人，才知道被錢壓得喘不過氣來的感覺，他近年來成立「新北市私立文豪社會福利基金會」幫助弱勢家庭，哪裡有需要，基金會就會伸出援手。

文豪基金會董事長王文豪，今天送了一台除濕機到洪家，並表示會資助洪立杰現在到大學畢業的學費。記者游明煌／攝影
文豪基金會董事長王文豪，今天送了一台除濕機到洪家，並表示會資助洪立杰現在到大學畢業的學費。記者游明煌／攝影
文豪基金會董事長王文豪，今天送了一台除濕機到洪家，並表示會資助洪立杰現在到大學畢業的學費。記者游明煌／攝影
文豪基金會董事長王文豪，今天送了一台除濕機到洪家，並表示會資助洪立杰現在到大學畢業的學費。記者游明煌／攝影
基隆市月眉國小洪立杰今天獲得2020總統教育獎，洪立杰和阿嬤相依為命，曾在深夜跑了約500公尺求救，救回阿嬤。記者游明煌／攝影
基隆市月眉國小洪立杰今天獲得2020總統教育獎，洪立杰和阿嬤相依為命，曾在深夜跑了約500公尺求救，救回阿嬤。記者游明煌／攝影
基隆市月眉國小洪立杰今天獲得2020總統教育獎，洪立杰和阿嬤相依為命，曾在深夜跑了約500公尺求救，救回阿嬤。記者游明煌／攝影
基隆市月眉國小洪立杰今天獲得2020總統教育獎，洪立杰和阿嬤相依為命，曾在深夜跑了約500公尺求救，救回阿嬤。記者游明煌／攝影

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