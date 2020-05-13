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台東熱氣球光雕和星空音樂會6月底登場 縣府：防疫從嚴
新冠肺炎疫情趨緩，台東觀光產業迎接後疫情時期，熱氣球光雕和最美星空音樂會，陸續從6月底登場。台東縣政府強調，雖然活動如期舉辦，但是防疫從嚴第一優先。衛生局長黃明恩表示，一切依中央指示辦理，防疫不能鬆懈。
黃明恩表示，雖然距離熱氣球活動還有一段時間，是否解禁辦理還言之過早，但現階段還是以防疫為優先考量，所有活動都以中央疫情指揮中心指示辦理，千萬不因疫情趨緩有所鬆懈，個人防疫措施還是要做好。
新冠肺炎 (2019冠狀病毒疾病，COVID-19)疫情，讓台東的觀光產業遲滯，年度最重要的觀光活動國際熱氣球嘉年華的開幕從6月27日延期到7月11日。
縣府交通及觀光發展處今天表示，熱氣球活動、熱氣球光雕和最美的星空音樂會如期舉行，從6月底陸續登場，包括8場熱氣球光雕音樂會及7場最美星空音樂會。
縣府交通及觀光發展處長余明勳表示，台東觀光迎接後疫情時期，一切防疫作為如人潮分流、社交距離等都會配合衛生局和中央防疫作為。
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