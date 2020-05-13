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影／宜議會破天荒架備詢防疫隔板掀議論 議員看法分歧
宜蘭縣議會今召開定期大會，疫情期間破天荒在官員備詢台及報告台架設防疫透明隔板，議員座位席沒有隔板，此「防噴口水」措施掀起熱議。有議員說，議員席也要隔板，這樣質詢時可免戴口罩；但也有人認為台灣超過1個月沒有本土病例，別矯枉過正。
宜蘭議會召開30天定期大會，上午開議時，所有人都戴口罩進入議員。議長張建榮肯定縣政府近幾個月的防疫作為，縣議會為配合防疫，進入議場都要量體溫，最特別是在官員備詢及報告台，架起透明防疫隔板，首度因應疫情的防疫措施，官員坦承有點不習慣，不過也有人笑說，擋口水也「擋質詢子彈」。
針對議員席沒有隔板，議長張建榮表示，議員席上的空間足夠，而且議員都戴口罩質詢，防疫沒問題，也不必隔板；官員備詢有可能一坐就是一整天，時間長，且彼此座位靠近，有需要隔板。
但議員看法分歧，黃定和說，第一次戴口罩質詢很不習慣，聲量必須放大，也擔心備詢官員聽不到聲音，建議連議員席都設隔板，不必戴口罩。
陳鴻禧議員說，都已經超過一個月沒有本土病例，建議宜蘭比照嘉義，宣布不必戴口罩，官員備詢席及報告台上也不必設隔板。林岳賢及楊弘旻表示，防疫期間安全重要，一切都可以配合。
其它防疫措施，包括每位官員及議員座位上都有一瓶消毒液，備詢席座位減少到22席，空間較寬，部分備詢官員不入座在旁待命，有事再上台；至於各局處單位質詢時間也從20分鐘減為10分鐘，縣長施政總質詢仍維持40分
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