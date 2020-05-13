台東熱氣球光雕星空音樂會將登場 拚後疫情觀光
新冠肺炎疫情趨緩，台東觀光產業迎接後疫情時期，熱氣球光雕、最美星空音樂會將陸續從6月底登場。台東縣政府今天指出，活動雖然如期舉行，但是防疫從嚴第一優先。
新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒時，讓台東的觀光產業遲滯，年度最重要的觀光活動國際熱氣球嘉年華的開幕從6月27日延期到7月11日。
新冠肺炎疫情最近趨緩，台東觀光業者期待後疫情時期的觀光產業復甦。台東縣政府交通及觀光發展處今天表示，熱氣球光雕及最美的星空音樂會如期舉行，從6月底陸續登場。
熱氣球光雕音樂會有6月27日池上鄉大坡池，7月11日鹿野鄉高台 （熱氣球開幕），7月18日成功鎮三仙台曙光光雕，8月1日太麻里鄉曙光園區曙光光雕，8月8日卑南鄉知本溫泉，8月16日鹿野鄉高台，8月22日台東市森林公園，8月30鹿野鄉高台熱氣球閉幕光雕音樂會。
最美星空音樂會有6月20日綠島鄉，6月26日海端鄉布農族文化館，7月18日長濱鄉八仙洞，7月24日東河鄉舊東河橋，7月25日大武鄉尚武濱海公園，8月15日金峰鄉高灘地壘球場，8月21日關山鎮親水公園。
台東縣政府交通及觀光發展處長余明勳表示，雖然疫情趨緩，台東觀光迎接後疫情時期，不過，一切防疫作為如人潮分流、社交距離等都會配合中央的防疫作為，「防疫從嚴第一優先」。
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