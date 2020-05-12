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台東芒果遭寒害 農委會納現金救助

中央社 / 台東縣12日電
台東種植的芒果今年2月中旬遭寒害嚴重，在民進黨籍立委劉櫂豪協助下，農委會今天公告台東改良種芒果納入現金救助，有需求的農民儘速依相關規定提出申請。圖／劉櫂豪提供
台東種植的芒果今年2月中旬遭寒害嚴重，在民進黨籍立委劉櫂豪協助下，農委會今天公告台東改良種芒果納入現金救助，有需求的農民儘速依相關規定提出申請。圖／劉櫂豪提供

台東種植的芒果今年2月中旬遭寒害嚴重，在民進黨籍立委劉櫂豪協助下，農委會今天公告台東改良種芒果納入現金救助，有需求的農民儘速依相關規定提出申請。

劉櫂豪表示，今年2月持續寒流來襲，加上南風吹襲，造成台東地區芒果出現遲發性災害，花蕊凋萎、開花不著果、授粉不全成「空包彈」情形。

許多芒果農災害損失達7、8成，因此要求農委會儘速配合地方政府統計災損情形，若達到現金救助標準，儘速公告納入救助，協助農民減輕負擔。

劉櫂豪說，農委會今天公告「109年0217寒流災害造成台東縣台東市改良種芒果損害案」，依農業天然災害救助辦法，納入現金救助範圍，救助額度標準為每公頃新台幣9萬元，有需求的農民於5月22日前依程序申請辦理，若勘查認定有疑義，可洽農委會相關農業試驗改良所協助。

被喻為「芒果界的LV」的夏雪芒果是台東近幾年的新興高價水果，去年飆出1公斤300元的外銷收購價格，不少農民棄釋迦改種芒果。農民累積栽種經驗，今年花期花開得又多又漂亮，原本盼豐收賣個好價錢，卻遇2月中的寒害攪局。包括台東市沿海大豐地區、卑南鄉賓朗地區的農戶苦不堪言。

芒果 台東 農民

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