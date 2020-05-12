議員座位沒隔板 宜蘭縣議會：已符合防疫標準

宜蘭縣議會明天起開議。外界質疑，縣長報告台與單位列席台都裝有壓克力防飛沫隔板，但所有議員的座位卻沒有。縣議會今天表示，一切都符合中央防疫指引。

宜蘭縣議會第19屆第3次大會明天起登場，議事廳內的主席台、縣長報告台與單位列席台基於防疫需要，已裝有壓克力防飛沫隔板，但議員的座位保持原狀，並未另外增設防疫設施。外界質疑，這樣的差別規劃在防疫上「做半套」。

宜蘭縣議會秘書長官伸科表示，明天起開議後，所有人進入會場都要量額溫、手部消毒與戴口罩，這些都已符合中央流行疫情指揮中心訂定的社交距離注意事項，會場也不是非常擁擠場所；甚至在規定都要戴口罩方面，可豁免社交距離。

他表示，因為議員的座位都是固定，加上與備詢的官員對話時，最短也有20多公尺，但是接受質詢的單位列席台每天都有可能換人坐，因此才有不同防疫考量，但一切都符合中央防疫指引。