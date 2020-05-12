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元健大和天籟列車到花蓮 免費檢測聽力還捐助聽器
為幫助聽障者改善聽力，元健大和直販公司今年啟動天籟列車，巡迴宜蘭、高雄、桃園、嘉義等多縣市，免費提供助聽器。列車近日抵達花蓮，捐贈500台專業助聽器給縣內弱勢聽障者，下月1日起縣民可到元健大和花蓮分店檢測聽力，符合資格就可免費領取。
花蓮縣聽障者近3000人，縣長徐榛蔚有感於聽障者使用助聽器是一筆不小負擔，在縣議員周駿宥及花蓮東南扶輪社長林金聖促成下，連結到在世界多個國家推動天籟列車的元健大和直販公司，昨天在縣府舉辦捐贈儀式，由元健大和直販公司創辦人兼執行長吳志賢、董事長吳少暉代表捐贈。
吳志賢說，自己的妹妹就是聽障者，看著妹妹從小到大，在就學、就業路，因為聽障緣故，面臨許多困難很挑戰，決心要幫助更多聽障者。
他投入助聽器產業，發現許多聽力受損的民眾，忽視定期檢查聽力的重要性，失去提早治療的機會，因此推動天籟列車，鼓勵聽力異常者提早接受檢查，這次捐給花蓮的「耳寶助聽器」，外型新穎，同時採環保充電，充完電可用1天，也能與手機藍芽連線，相當方便。
徐榛蔚說，元健大和近年來研發多款助福器，獲得國家發明創新獎肯定；感謝天籟列車來到花蓮，造福聽障者。縣府社會處表示，受贈的500部助聽器每部價格1萬2000元，第一波已著手調查經濟弱勢的聽障者需求，讓弱勢優先，接下來元健大和花蓮分店位於花蓮市中山路的即將開張，下月1日起，縣民到店測試聽力，雙耳聽損達60到90分者即可免費領取，送完為止。
此外，花蓮縣府這個月起也透過網路通訊軟體Line，開辦手語翻譯視訊服務，不須事先預約，只要加入「花蓮縣手語翻譯視訊即時窗口」（LINE ID 0978051318），每周一及周三上午9時至11時提供服務。
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