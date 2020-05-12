基隆企業、小型商店1萬戶受惠 台電減免用電1400萬元

台電基隆區處今天在基隆市政府說明經濟部因應新冠肺炎疫情的電費減免措施，針對營業額受疫情影響減少達50%的業者，電費最多可以打7折，台電說，基隆地區初估5月已約有1萬戶適用，減免金額約1400萬元。

經濟部因應新冠肺炎疫情的電費減免措施，自3月1日起至9月30日止，針對營業額受疫情影響減少達50%的業者，電費最多可以打7折，協助相關業者度過新冠肺炎疫情難關。

基隆市林右昌說，感謝台電公司在疫情期間，提供工商企業界，甚至一般小商店電費減免措施，希望台電相關的紓困資訊能傳達給全基隆市的業者，基隆市政府會與台電一起努力協助業者順利度過疫情難關。

台電基隆區處處長張建川表示，此次電費紓困措施，營業額減少15％以上的產業，低壓用戶電費打9折，每月電費減免上限10萬元；營業額減少50％以上的產業，電費打7折，低壓用戶每月減免上限30萬元，高壓用戶（如工業區廠商）每月減免上限300萬元。

張建川指出，減免採便民措施，由國稅局依用戶營業額增減資料認定結果，提供名單給台電直接辦理電費減免，用戶無需向台電申請，基隆地區初估5月份已約有1萬戶適用，減免金額約1400萬元。

至於部分小型商號、攤販、農漁業、家庭手工業、醫療機構等，張建川表示，如無營業稅稅籍資料，目前各中央目的事業主管機關，正研議認定方式，認定後將提供名單予台電辦理電費減免。

在繳費方面，台電提供緩繳及分期付款的措施，受疫情衝擊的低壓用戶，台電將自動延長繳費期限為4個月；高壓用戶則可視需要向台電申請均分為4期分期支付。