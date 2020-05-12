宜蘭頭一遭 中華村長支持採礦遭村民罷免成案7月4日投票

宜蘭員山鄉中華村長許正東因支持永侒實業公司採礦案，遭居民提案罷免，縣選委會今天審查連署合格人數達165人，超過法定人數63人，罷免案成立，會中決定7月4日投票，一旦投票通過罷免，許正東將成為宜蘭首位遭罷免的村長。

永侒實業公司申請在員山鄉中華村採礦，遭地方群起抗議，全案目前進入環評。阮姓村民指出，村長許正東在鄰長會議中，要與廠商討論如何回饋，而且在縣政府召開的國土規劃公聽會中表達贊成採礦言論，造成地方不滿，不適合擔任村長，3月29日他提議領銜，向選委會提出罷免案。

中華村選舉人數623人，提議罷免只要其中1%，也就是7人，上月已達標；連署罷免人數為選舉人數10%，也就是63人就能成案。阮姓村民等人4月24日提出連署書送審，今天由縣選委會開會討論連署人數，合格達165人，罷免成案。

縣選委會決定7月4日辦理罷免投票，在罷免投票前3天公告選舉人數，只要達選舉人數的25%，即通過罷免案；若以這屆村長選舉人數623估算，大約156人就能通過，因許正東任期未過半，若遭罷免，必須辦理補選。

許正東對於罷免案感到無奈，他表示，一切都是選舉恩怨，永侒實業公司是否能來設廠採礦？也不是他說了算，既然罷免案已經成立，一切交由村民決定，他問心無愧。