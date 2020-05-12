柯文哲任內新劃紅線 議員曝：比21條雪隧還長

台北市紅線越畫越多？國民黨市議員游淑慧於臉書發文，指市長柯文哲上任5年，累積新劃設紅線約270公里，比21條雪山隧道還長，且過去5年的紅線違停罰款收入高達19億，但交通事故死亡人數暴增，事故前5大原因也不含紅線違停，質疑北市府熱衷取締紅線違停是「好抓、好罰」，但交通安全「劃」錯重點。

對此，台北市交工處回應，劃設紅線主要配合3大項，包括消防救災需求、推動標線型人行道、當地民意需求等，道路的主要提供人、車通行，而非供車輛停放，短期雖會造成部分民怨，但長期能改善巷弄消防救災、道路空間遭佔用等，將持續檢討標線劃設的妥適性。

游淑慧指市長柯文哲上任5年， 交通管理有「愛劃」特色，愛畫白色停車格來收費，也愛畫紅色禁停線來開罰。捷至去年底，在台北市累積新劃紅線約27萬公尺，今年1月至3月，又多了8公里，278公里長的紅線是什麼概念？比21條雪山隧道還長，比高鐵南港站到高鐵嘉義站的距離還長，比環繞全台北市自行車道2圈還長。

游淑慧指出，劃設那麼多紅線的結果，就是一堆違停、一堆罰款，過去5年的紅線違停罰款收入，就高達 19億8千萬，但劃了這麼多紅線、開出數十萬張罰單， 真的對交通安全就有幫助嗎？

游淑慧說，去年交通事故死亡人數達83人，較2年前爆增27％，但造成交通事故死亡前5大原因，並沒有紅線違停，為何北市府熱衷取締紅線違停？因為「好抓、好罰」！但交通安全卻沒改善，是「劃」錯重點。

針對市議員質疑狂畫紅線，台北市交工處回應，劃設紅線主要配合3大項，包括消防救災需求、推動標線型人行道、當地民意需求等；據統計，今年1月至3月劃設紅線約8153公尺，由市議會會勘繪設長度約5618公尺、里辦公處建議繪設長度約663公尺，其餘1999案件及警察局等，繪設長度約1872公尺。

台北市交工處表示，道路是提供人、車通行，而非供車輛停放，北市府積極推動鄰里交通環境改善計畫，提供民眾安全步行空間，劃設紅線短期雖會造成部分民怨，但長期能改善巷弄消防救災安全及道路空間遭長期佔用等問題，

另為維護本市市區道路交通安全與暢通，以保障行人及行車安全，係經綜合評估道路交通環境、當地需求及民意共識等因素再施作。