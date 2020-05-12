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羅東渡小月30年老店驚傳歇業 業者證實只做到520

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
「羅東渡小月」餐廳是外地人品嘗宜蘭美食的指定名店，如今驚傳歇業，讓人惋惜，業者證實只做到5月20日，即將走入歷史。圖／羅東渡小月粉絲頁
「羅東渡小月」餐廳是外地人品嘗宜蘭美食的指定名店，如今驚傳歇業，讓人惋惜，業者證實只做到5月20日，即將走入歷史。圖／羅東渡小月粉絲頁

專長宜蘭古早味美食的羅東渡小月餐廳，在當地餐飲界算是赫赫有名，更是許多外來客指定消費名店，但最近因為疫情衝擊使生意大受影響，驚傳要結束營業，引發熱議。業者今天證實，只做到5月20日，與地主的合約到6月底。

走過將近30年的羅東渡小月餐廳，留給宜蘭人許多美好回憶，尤其糕渣、肝花等道地的古早味，只有在這裡吃得到；店內可以擺下50桌，多年來民眾在這裡辦過無數喜宴，如今傳出歇業消息，讓人難以置信，頻頻問「真的嗎？」「知名老店竟然要收了」、「可惜啊~23年前結婚就是在這裡宴客」。

對於結束營業的原因，眾說紛云，有人說，地主要調漲租金導致業者經營不下去，營業店面加上一旁的停車場，據說月租金40幾萬元，很難支撐；但最主要還是受到這波疫情影響，生意大掉剩不到一成，加上水電及員工薪水等開支，撐不住也是沒辦法。

業者上午證實，他們與地主的合約到6月底，最近要整理桌椅清空，只營業到5月20日。

羅東渡小月餐廳成立於1990年，負責人陳兆瑞是國宴名廚陳兆麟的弟弟，曾祖父以辦桌總鋪師起家，好手藝傳承第四代；後來兄弟倆分家，各自在羅東及宜蘭開業，羅東渡小月為了與宜蘭渡小月有別，店名前冠上「祥瑞」兩小字，招牌雖是羅東祥瑞渡小月，但一般人仍稱之羅東渡小月，30年老店如今將要走入歷史，讓人惋惜不已。

羅東 疫情 薪水

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