外牆高懸「請速還屋」布條 基隆長照中心爆租屋糾紛

基隆市百安、百福兩家老人長期照護中心房屋租約期滿，陳姓業者與房東發生租賃糾紛。房東在長照中心外牆懸掛「請速還屋」、「租約到期，請家屬協助長輩搬遷」看板，引人側目。長照中心人員面對媒體詢問，轉述業者正在走司法程序，不多發表意見。

基市府社會處長吳挺鋒表示，不會介入雙方訴訟，但絕對會確保70名住民權益。訴訟期間除透過審查、評鑑等方式，確保住民受到妥善照顧，並就業者可能最終敗訴結果，研議住民安置方案。

基隆地方法院判決指出，楊姓房東2010年10月19日以月租10萬元，將百福社區百六街、福五街口1到3樓房屋租給湯姓男子，租期自同年10月31日到2017年10月30日。

湯承租後將房子轉租陳，由陳與人合夥經營百福、百安長照中心，租期自2010年11月11日至2017年10月30日，前2年月租11萬元，後5年月租12萬元。

租約到期後，湯訴請業者遷讓房屋強制執行，業者聲明異議。法院一、二審都業者敗訴，全案上訴最高法院審理中。

在此之前，楊在租約期間曾對湯、陳提告，指湯未盡善良管理人義務，任陳在房屋前後左右側增設雨遮、增建花檯等施設，湯、陳變更租賃物未徵得他的同意違約，訴請終止租約。

法院認為，陳男行為非「損害租賃物」，縱增設、改造未經楊同意，楊僅能於租期屆滿時，請求回復原狀，不能提前終止租約，駁回告訴。

陳姓業者也曾控告湯和楊，指承租1到3樓並斥資裝修，但3樓因被楊的債權人聲請假扣押不能設立長照中心，連帶求償求償6百多萬元。

基隆地院以陳未舉證3樓未符合使用、收益目的，且返還租賃物時有回復原狀義務，楊不因裝修受益，駁回告訴。

租約期滿後，湯男以長照中心拒不變遷，訴請遷讓房屋強制執行，陳聲明異議。基隆地院認為，兩造租約屬定期租賃，業者當可預期期限屆滿有遷讓義務，不能以房屋供老人使用而自認有權利使用，判業者敗訴。

業者上訴台灣高等法院，高院去年6月宣判，指兩造爭房屋租賃契約因租期屆滿消滅，湯聲請強制執行返還房屋，並無陳所稱欠缺權利保護必要或違反誠信原則等情事。陳男指原審判決不當，請求廢棄改判無理由，應予駁回。

吳挺鋒表示，兩家長照中心是業者租屋後合法申設，2017年雙方發生房屋租賃糾紛，透過司法手段維護權益，訴訟仍在進行。市府不介入訴訟，但自2017年就不准許業者收新住民。

吳挺鋒說，市府關注的是70名住民能否持續接受妥善照顧，因此透過審查、評鑑等手段，確保住民權益不因租賃糾紛受到侵害，另就業者可能敗訴定讞，預先研議撤照程序及住民安置方案。