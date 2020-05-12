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太平山「仙女手套」毛地黃像風鈴般盛開 美豔卻藏毒
仲夏即將來臨，太平山森林遊樂區的植物接力綻放容顏，先是白櫻花在初春開花，接著太平山莊中央階梯的紫葉槭展開火紅新葉，最近毛地黃也陸續開花，沿著區內道路、太平山莊周邊、翠峰景觀道路等地點，就以觀賞毛地黃開出成串風鈴狀的繽紛花朵，5月是最佳賞花期。
毛地黃的花朵像是一串串小風鈴，有紅色、粉紅色、紫色、白色等色彩，有時不同顏色花朵同在一株，點綴在歷經春季展露新綠的山林中。由於植株表面密生白色茸毛，且葉片外形似地黃的葉片，被稱為「毛地黃」，又有「仙女手套」、「巫婆手套」或「狐狸手套」等名稱，早年自日本引進，現在已馴化分布於2000公尺中高海拔山區。
包括太平山宜專一線4公里與翠峰景觀道路16公里，合計20公里長，遊客沿著區內道路21公里處的里程開始、太平山莊周邊、翠峰景觀道路及翠峰湖環山步道入口處等地點都可以看到，風鈴般的小花把太平山妝扮的粉嫩麗緻。
5月是太平山毛地黃盛開季節，在一片翠綠伴隨著雲霧中，就像山裡的小精靈一樣亮眼吸引目光，此時最適合到太平山一尋芳蹤，但因為毛地黃全株有毒，羅東林區管理處提醒民眾觀賞就好，不要任意觸摸及採摘。
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