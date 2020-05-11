票選宜蘭吉祥物 好禮獎不完

宜蘭縣府今天舉辦第一屆「宜蘭勁好TOP10 好食.好物.好所在」活動記者會，縣府表示，現已到網路票選階段，邀請民眾選出最具代表的吉祥物，投票還有機會獲得總價值20萬元好禮。

縣府表示，經主辦單位嚴選，由宜比鴨、檜木爺爺2個富含宜蘭意象的吉祥物進入選拔。宜比鴨以宜蘭聞名的「櫻桃鴨」為創作概念，腳踩雨鞋，兩頰圓嘟嘟模樣最愛道地宜蘭美食；檜木爺爺則從充滿香氣的檜木森林為發想，代表宜蘭自然資產及生態內涵，默默守護宜蘭。

此外，縣府指出，活動開跑以來，也受到在地店家熱情支持，這次活動十大好食共計89家，十大好物計76家參賽，網羅宜蘭的星級飯店、餐廳、小吃飲品、農漁特產伴手禮及文創商品，展現宜蘭在地特色與精神。

縣府指出，票選活動至31日下午5時，民眾可到「宜蘭勁好Top 10 好食.好物.好所在」活動專頁投票，還有機會得到星級飯店住宿券、餐券、商品兌換券、宜蘭泡湯券、限量帆布包等總價值超過新台幣20萬元好禮。