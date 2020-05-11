潮境公園海灣串連缺一段 平浪橋到海科館仍見人車爭道

基隆市北寧路在海科館主題館與潮境公園間，假日常見人車爭道，立委蔡適應服務處今邀公路總局、基市府會勘，希望拓寬，改善人行環境。公路總局第1區養護工程處基隆工務段長張育瑋表示，當地道路服務水準屬C級，地方拓寬需求會納入評估。

蔡適應服務處表示，通往潮境公園的平浪橋與海科館間，長200多公尺北寧路段，因假日出現車潮，路肩空間又有限，經常出現人車爭道驚險畫面。從新北市深澳方向騎向海科館的自行車族，行經這處路段也是提心吊膽。

蔡適應服務處接獲民眾陳情後，今天與基隆市議員張顥瀚邀基隆工務段長張育瑋、市府等單位到現場勘查，評估拓寬可行性。

張顥瀚說，市府已在平浪橋到望海巷間闢建人行、自行車道，大大提升遊憩品質，受民眾肯定。平浪橋到海科館的北寧路段，不論是路型調整、道路拓寬或是採懸臂工法施工，只要能夠串連望海巷人行、自行車道，就能解決人車爭道問題。

市府產業發展處海洋及漁農科長蔡馥寧表示，潮境公園是海灣串連計劃的「熱點」，由於公園停車位不足，遊客勢必要把車停在周邊停車場，在步行前往潮境公園。遊客雖然可以走漁港旁道路，避開北寧路，但港區是漁民作業空間，不宜引入過多人潮，還是希望能拓寬北寧路，改善遊客步行空間。

張育瑋指出，這處北寧路段去年調查服務水準為C級，尚無拓寬需求。現階段雙向各1線車道平日足以負荷車流，觀察發現只在假日時因路旁違停，人流才可能被迫走到車道。公路總局會針對地方需求研議是否拓寬。

蔡適應服務處主任林明智表示，地方期待串連海科館、潮境公園、望海巷廊帶，請公路總局研議拓寬北寧路，如果有用地需求，相信市府一定會配合，甚至代為執行，早日給遊客更友善步行空間。