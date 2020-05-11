宜蘭水上遊河有譜了 BOT委外經營冬山河航運長9公里

冬山河航運由宜蘭縣政府經營多年，航線僅限親水公園至傳藝園區往返，為進一步發展成水上觀光軸帶，縣府將以BOT方式委外經營，船權涵蓋沿岸親水公園、傳藝中心及生態綠舟三大園區，擴大航行河段長9公里，遊客乘船各碼頭上下，暢遊河岸美景。

縣政府今天舉辦「促進民間參與公共建設法」招商說明會，讓有意參與營運的廠商了解內容。縣府表示，冬山河流域流經親水公園、傳藝中心及生態綠舟三大園區，平均每年遊客約200萬人次，計畫以航運連接各園區，加乘觀光效益，業者將來至少要打造包括水陸兩棲船（鴨子船）在內的3艘電動船。

航行範圍為冬山河流域主河道及冬山河舊河道，北起五結鄉清水大閘門往上游、南至冬山鄉義成橋，全長約9公里，另外舊河道約1.5公里；包括冬山河流域碼頭、清水大閘門碼頭、傳藝中心碼頭、親水公園碼頭、水火同源廣場前碼頭、生態綠舟碼頭等共6座碼頭，另含售票亭及清水大閘門都是BOT範圍。

依「宜蘭縣冬山河風景區船舶許可經營區域事項」規定，冬山河(義成橋至清水大閘門段)招商委外經營，民間單位應購入至少3艘綠能電動船(含一艘水陸兩棲船-如鴨子船)；清水大閘門BOT範圍至少新建1層建築，提供航運售票、在地市集、賣店、用餐等服務。