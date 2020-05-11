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宜蘭水上遊河有譜了 BOT委外經營冬山河航運長9公里
冬山河航運由宜蘭縣政府經營多年，航線僅限親水公園至傳藝園區往返，為進一步發展成水上觀光軸帶，縣府將以BOT方式委外經營，船權涵蓋沿岸親水公園、傳藝中心及生態綠舟三大園區，擴大航行河段長9公里，遊客乘船各碼頭上下，暢遊河岸美景。
縣政府今天舉辦「促進民間參與公共建設法」招商說明會，讓有意參與營運的廠商了解內容。縣府表示，冬山河流域流經親水公園、傳藝中心及生態綠舟三大園區，平均每年遊客約200萬人次，計畫以航運連接各園區，加乘觀光效益，業者將來至少要打造包括水陸兩棲船（鴨子船）在內的3艘電動船。
航行範圍為冬山河流域主河道及冬山河舊河道，北起五結鄉清水大閘門往上游、南至冬山鄉義成橋，全長約9公里，另外舊河道約1.5公里；包括冬山河流域碼頭、清水大閘門碼頭、傳藝中心碼頭、親水公園碼頭、水火同源廣場前碼頭、生態綠舟碼頭等共6座碼頭，另含售票亭及清水大閘門都是BOT範圍。
依「宜蘭縣冬山河風景區船舶許可經營區域事項」規定，冬山河(義成橋至清水大閘門段)招商委外經營，民間單位應購入至少3艘綠能電動船(含一艘水陸兩棲船-如鴨子船)；清水大閘門BOT範圍至少新建1層建築，提供航運售票、在地市集、賣店、用餐等服務。
縣府工旅處表示，河岸很多重要觀光景點及活動，以船運串連旅遊商機無限，例如冬山河親水公園暑假期間的國際童玩節場地，目前正在進行溫泉井探勘，完成後夏天有童玩、冬天泡溫泉；宜蘭傳統藝術中心由全聯善美的文化藝術基金會經營，是人潮重要集點；生態綠舟園區結合休閒產業與環境教育的示範區域，與鄰近的老街商家成為旅遊區帶。
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