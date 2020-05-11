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宜蘭十大好食好物徵選產品超亮眼 即日起網路票選

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
幫業者推一把，宜蘭縣政府舉辦「勁好TOP10好食.好物」徵選，即日起開放網路票選，業者拿出自家最夯的產品參賽，活動中高喊「選我」拉票。記者戴永華／攝影
幫業者推一把，宜蘭縣政府舉辦「勁好TOP10好食.好物」徵選，即日起開放網路票選，業者拿出自家最夯的產品參賽，活動中高喊「選我」拉票。記者戴永華／攝影

疫情重創觀光產業，加上宜蘭春、夏兩大旗艦活動都停辦，縣政府為刺激消費，開辦第一屆「宜蘭勁好TOP10好食.好物」徵選，十大好食89家報名、十大好物76家參賽，今天起至5月底開放網路投票，投票就有機會獲得星級飯店住宿券、餐券等好禮。

縣政府今公布參加徵選的一百多家業者，經這個月票選及下月的專家評審，力推宜蘭最具特色的美食與特產，包括徵選宜蘭好食的飯店組10名、餐廳組10名、小吃飲品組10名；宜蘭好物的農漁特產加工品組伴手禮（吃的）15名，（用的）5名，總共50名。

縣長林姿妙表示，宜蘭好山好水，農漁產的品質非常好，縣府也透過宜蘭嚴選機制讓品質更上一層樓；最近因疫情關係，業者都很辛苦，縣府舉辦這項徵選，主要是協助業者把優良商品行銷出去。

縣觀光協會理事長王文新表示，綠色博覽會與國際童玩節兩大活動停辦，業者受影響，但這一路來都看到縣長努力協助各行各業行銷，很感動；縣議員黃琤婷建議縣府增加徵選名額，讓更多業者因活動受惠。

參與徵選很多業者是各行業的佼佼者，拿出自家最受歡迎產品，包括香格里拉冬山河渡假飯店端出招牌菜「爐烤金棗蜜肋排」，軟嫰入味，另有黃金甘漬脆蘿蔔，爽脆鮮甜；礁溪老爺酒店推出微醺葛瑪蘭磅蛋糕融入威士忌，散發淡淡酒香。長榮鳳凰利用好茶，研發兩款茶蛋糕捲。

另外玉兔鉛筆觀光工廠製作青蔥造型的「聰明筆」，頗具巧思；棗稻田食玩農創空間以在地農作研發「紅心芭樂」生乳捲，清爽可口；得獎無數的星源茶園以冬山鄉盛產柚子，製成香氣十足「柚香烏龍」；莊茶國際公司「萌芽」龍珠顆顆圓潤，溫暖色澤像極了茶界的馬卡龍。

各式參選產品讓人眼睛為之一亮，業者今天在活動中大喊「選我」，穿梭會場拉票。縣政府工商旅遊處表示，歡迎全國民眾本月底前，進入「宜蘭勁好TOP10好食.好物.好所在」活動專頁投票，有機會得到星級飯店住宿券、餐券、商品兌換券、宜蘭泡湯券等，總價值超過20萬元的好禮。

香格里拉冬山河渡假飯店端出招牌菜「爐烤金棗蜜肋排」，軟嫰入味，另有黃金甘漬脆蘿蔔，很好下飯。記者戴永華／攝影
香格里拉冬山河渡假飯店端出招牌菜「爐烤金棗蜜肋排」，軟嫰入味，另有黃金甘漬脆蘿蔔，很好下飯。記者戴永華／攝影
玉兔鉛筆觀光工廠製作青蔥造型的「聰明筆」，頗具巧思。記者戴永華／攝影
玉兔鉛筆觀光工廠製作青蔥造型的「聰明筆」，頗具巧思。記者戴永華／攝影
棗稻田食玩農創空間以在地農作研發「紅心芭樂」生乳捲，是市面上第一款以紅心芭樂為內餡的生乳捲，吃得到果粒。記者戴永華／攝影
棗稻田食玩農創空間以在地農作研發「紅心芭樂」生乳捲，是市面上第一款以紅心芭樂為內餡的生乳捲，吃得到果粒。記者戴永華／攝影
礁溪老爺酒店推出微醺葛瑪蘭磅蛋糕融入威士忌，散發淡淡酒香。記者戴永華／攝影
礁溪老爺酒店推出微醺葛瑪蘭磅蛋糕融入威士忌，散發淡淡酒香。記者戴永華／攝影
莊茶國際公司「萌芽」龍珠，顆顆圓潤，溫暖色澤像極了茶界的馬卡龍。記者戴永華／攝影
莊茶國際公司「萌芽」龍珠，顆顆圓潤，溫暖色澤像極了茶界的馬卡龍。記者戴永華／攝影

投票 疫情 住宿券

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