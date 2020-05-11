冬山河航運招商 串聯宜蘭三大園區
宜蘭縣府今天舉行冬山河航運招商說明會，縣府表示，冬山河流經三大園區，遊客每年平均約200萬人次，預計6月至8月公告招商60日，9月至10月甄審及簽約。
宜蘭縣政府發布新聞稿指出，「宜蘭縣冬山河航運及相關設施新建、增改修建暨營運移轉案」，主要計畫範圍為冬山河流域主河道及冬山河舊河道，北起五結鄉清水大閘門，南至冬山鄉義成橋，全長約9公里；冬山河舊河道約1.5公里，來回2.98公里。
縣府指出，計畫範圍包含清水大閘門碼頭、傳藝中心碼頭、親水公園碼頭、水火同源廣場前碼頭、生態綠舟碼頭、冬山河舊河道碼頭共6座，及清水大閘門碼頭旁公有土地，面積約5400平方公尺。
縣府表示，民間機構應購入至少3艘綠能電動船（含一艘水陸兩棲船，例如鴨子船），另外，清水大閘門BOT範圍新建至少一層建築量體，總樓地板面積至少790平方公尺，並提供航運售票服務、在地市集、賣店、用餐區等機能，其餘作為開放空間及平面停車場使用。
縣府指出，冬山河流域流經親水公園、傳藝中心及生態綠舟三大園區，平均遊客數一年約200萬人次，為串聯三大園區，計畫由航運連接各園區加乘觀光效益，擬依據「促進民間參與公共建設法」將冬山河航運以民間參與方式辦理，期待藉由民間創意擴大展現冬山河特色。
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