冬山河航運招商 串聯宜蘭三大園區

台東市全長5公里的馬亨亨大道，兩側自行車及行人專用道原本有350個各式孔蓋，影響用路人安全，經本報願景專題報導，獲得正面回響。縣府爭取中央經費將人孔蓋全面下地，工程完工，民眾表示騎車、開車再也不會像跳曼波了。

2020-05-10 22:44