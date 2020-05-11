快訊

台鐵楊梅埔心間發生死傷事故 行人入侵路線遭區間車撞

太扯！硬闖國家公園開溫泉趴 太管處擬開罰

中央社 / 花蓮縣11日電

花蓮1民宿業者帶著10多名民眾，私闖已封閉的文山溫泉開啤酒趴，照片貼臉書後引起網友討論。主管機關之一的太管處將依法開罰，王姓業者承認做錯事，但希望不要傷害他的顧客。

業者在臉書貼出10多名年輕男女穿比基尼、泳褲夜闖文山溫泉、在野溪洗頭、還有拿著啤酒罐倒水、及一群人躺在中橫公路隧道內的畫面。破壞自然生態環境，引來網友一片撻伐。

王姓民宿業者接受中央社記者電話訪問表示，網友在網路上言論有些是針對個人，覺得受到霸凌，他要保護顧客，責任在他身上。「啤酒空罐裝的是溫泉水不是酒」，帶客人在外過夜會帶盥洗用具，用的是肥皂。花蓮秘境被封閉很可惜，在花蓮應該這樣玩，不料引起風波，是他做錯事責任在他身上。

對此，太魯閣國家公園管理處副處長張登文受訪表示，文山溫泉在國家公園內，遊客有汙染水源等行為，依國家公園法可裁罰3000元罰鍰。文山溫泉區域為落石潛勢區，曾發生落石傷人意外，文山步道現僅開放至吊橋北端，後段封閉禁止通行，民眾若要硬闖得自負安全。

花蓮縣警局新城分局指出，事發地點在國家公園內，已交由太管處查處中。民眾若躺在馬路上拍照，違反道路交通安全處罰條例處300元罰鍰。

文山溫泉為太魯閣唯一野溪溫泉，由於溫泉池上方岩層結構為大理石以及黑色片岩，易受豪雨、地震、風化和猴群影響而有落石，目前維持野溪溫泉樣貌不再開發。

溫泉 太魯閣國家公園

延伸閱讀

遊客在文山溫泉洗頭倒啤酒 民宿業者願負起責任

遊客險墜高雄多納溫泉懸崖 危急時刻人民保母神救援

苗栗南庄／雲水溫泉度假村-繡球花及花旗木盛開

北市文山暗夜火警延燒1小時 無人受困警消灌救中

相關新聞

宜蘭水上遊河有譜了 BOT委外經營冬山河航運長9公里

冬山河航運由宜蘭縣政府經營多年，航線僅限親水公園至傳藝園區往返，為進一步發展成水上觀光軸帶，縣府將以BOT方式委外經營，...

釣友台東富岡漁港釣魚 驚見野生動物屍體漂過

台東釣友明雄今天下午2點多，在台東市富岡漁港碼頭垂釣，意外看到一隻動物屍體打眼前漂過，他連忙用手機拍下畫面，但動物屍體很...

國中會考周休2日登場 基隆提供「考生Q＆A」防臨場慌亂

國中教育會考16、17日在基隆高中、基隆女中及基隆海事舉行，基隆市教育處今天表示，考生可以在15日下午3到5點到考場認識...

紓困萬元之亂延燒 林右昌：作業 No problem

行政院擴大紓困方案受理申請、審核方式引發爭議，基隆市長林右昌今早表示，基隆市作業「OK，No problem（沒問題）」...

回響／馬亨亨自行車道 跟孔蓋說再見

台東市全長5公里的馬亨亨大道，兩側自行車及行人專用道原本有350個各式孔蓋，影響用路人安全，經本報願景專題報導，獲得正面回響。縣府爭取中央經費將人孔蓋全面下地，工程完工，民眾表示騎車、開車再也不會像跳曼波了。

疑低溫不足 花蓮平地金針花僅開2成 農憂慘賠

現在平地的金針花正是開花期間，但今年疑似低溫不足，200公頃金針花僅開花2成，就算農友積極照顧還是沒有開花，讓老農民非常憂心，1甲地損失10幾萬元。花蓮農改場已派員勘查，統計農損狀況，並試圖找出原因挽救。

台東寄養家庭盼新血 津貼1萬6

受虐、被遺棄等兒少在出養前，仰賴寄養家庭搭建臨時避風港。近年來各地寄養家庭流失速度比招募快，台東縣資深寄養家庭紛紛退休，需求殷切。台東縣政府今年將寄養津貼從1萬5千元提高至1萬6千元，期待有更多新血加入。

暖暖運動公園改造 下月底完工

基隆市暖暖運動公園改造兒童遊戲空間，超大面爬網、躲貓貓涵管和圓盤型鞦韆都已設置，工程進入收尾階段，「還我特色公園行動聯盟」基隆分部人員提出調整繩梯動線、做好涵管收邊、防撞等細節。基隆市立體育場長郭台英表示，會督促監造及承造廠商控管品質，如果工期不因天候延誤，下月底就可完工。

母親節台東多餐廳8點還有排隊人龍 達美樂晚上6點拒單

超狂母親節！國內疫情趨緩後的第一個母親節；台東市各個餐廳都湧現慶祝母親節的聚餐人潮，許多餐廳前到了晚上8點，還有消費者排...

父代母職孩子表達感謝 爸爸感動落男兒淚

花蓮家扶中心今天舉辦「媽媽我愛您」親子活動，有75人參與，有許多孩子第一次幫媽媽洗腳、做康乃馨花束，感謝媽媽的辛苦。由單...

影／好厲害的紅螞蟻！台東婦人被咬後昏倒送醫後無礙

台東縣東河鄉興昌村52歲婦人今天上午到田裡工作，疑因誤踩紅蟻窩，遭到蟻群攻擊，婦人被紅螞蟻咬傷後返家，感到不舒服，身體痠...

熱門新聞

釣友台東富岡漁港釣魚 驚見野生動物屍體漂過

高雄市第一線醫護全面篩檢案 遭中央疫情中心否決

花6億的媽祖園區沒媽祖！宗教政治暗潮洶湧

1萬元紓困金申請 前學甲鎮長幫孫子領資料

平鎮停車場崩塌 議員批國家卓越獎工程竟是豆腐渣

柯文哲關切水神案？ 衛生局：柯是問怎別縣市不罰？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。