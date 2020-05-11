太扯！硬闖國家公園開溫泉趴 太管處擬開罰

花蓮1民宿業者帶著10多名民眾，私闖已封閉的文山溫泉開啤酒趴，照片貼臉書後引起網友討論。主管機關之一的太管處將依法開罰，王姓業者承認做錯事，但希望不要傷害他的顧客。

業者在臉書貼出10多名年輕男女穿比基尼、泳褲夜闖文山溫泉、在野溪洗頭、還有拿著啤酒罐倒水、及一群人躺在中橫公路隧道內的畫面。破壞自然生態環境，引來網友一片撻伐。

王姓民宿業者接受中央社記者電話訪問表示，網友在網路上言論有些是針對個人，覺得受到霸凌，他要保護顧客，責任在他身上。「啤酒空罐裝的是溫泉水不是酒」，帶客人在外過夜會帶盥洗用具，用的是肥皂。花蓮秘境被封閉很可惜，在花蓮應該這樣玩，不料引起風波，是他做錯事責任在他身上。

對此，太魯閣國家公園管理處副處長張登文受訪表示，文山溫泉在國家公園內，遊客有汙染水源等行為，依國家公園法可裁罰3000元罰鍰。文山溫泉區域為落石潛勢區，曾發生落石傷人意外，文山步道現僅開放至吊橋北端，後段封閉禁止通行，民眾若要硬闖得自負安全。

花蓮縣警局新城分局指出，事發地點在國家公園內，已交由太管處查處中。民眾若躺在馬路上拍照，違反道路交通安全處罰條例處300元罰鍰。

文山溫泉為太魯閣唯一野溪溫泉，由於溫泉池上方岩層結構為大理石以及黑色片岩，易受豪雨、地震、風化和猴群影響而有落石，目前維持野溪溫泉樣貌不再開發。