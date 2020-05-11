國中會考周休2日登場 基隆提供「考生Q＆A」防臨場慌亂

國中教育會考16、17日在基隆高中、基隆女中及基隆海事舉行，基隆市教育處今天表示，考生可以在15日下午3到5點到考場認識環境，但不准進入試場。

教育處指出，今年基隆考區共有3066名考生，分在3個考場應考。特殊生及暖暖、明德、南榮、建德、百福、碇內國中試場在基隆高中。中山、安樂、銘傳、信義、成功及武崙國中在基隆女中。二信、聖心、八斗、中正及正濱在基隆海事。

考生入考場須查驗准考證，並佩戴口罩、量測體溫及酒精消毒。進入試場只能在監試委員指示時暫時拉下口罩查驗身分，其他時間都要戴好口罩；用餐或其他原因脫下口罩，要保持安全社交距離。

教育處提醒考生提早半小時以上到達考場，避免因量測體溫等作業影響權益。國中教育會考成績單預計6月5日寄發，同時開放網路查詢；6月7日、8日可申請複查成績。

教育處說，因應疫情威脅，兩天考試不開放家長進入校園陪考，家長或外送人員送餐也須在考場學校外交付，由各校考生服務隊提供代送服務。

今年會考因應防疫採取多項新措施，教育處提供「考生Q＆A」供考生和家長參考。

Q：身心障礙及重大傷病考生親屬是否可以申請陪考？

A：親屬可以向考區學校申請一名親人陪考。

Q：考生若當日發燒或出現嚴重呼吸道疾病，可以參加考試嗎？

A：考場都有設置「第二類備用試場」，會從獨立動線引導考生至試場，試場內座位之間加大距離排放，基隆市政府教育處同時支援12名具醫護背景的監試委員協助監考。

Q：居家隔離、居家檢疫及經安排採檢而未取得結果的考生，可以參加考試嗎？

A：一律不得應考，並且暫訂於5月30日及31日進行補考，如果私自參加考試，依規定取消考試資格且不予補救。

Q：考生是否可以不佩戴教育部發放之口罩？

A：考量部分考生有過敏或使用後有汙損需更換之情況，可由考生自行準備具有防護性的口罩，但各科考試期間一律佩戴口罩，請勿於考試期間脫下更換。

Q：考生若因病（故）無法佩戴口罩，可以參加考試嗎？

A：請依基隆考區109年國中教育會考規定，填寫突發傷病應考服務申請表並檢附證明向考區試務會申請。