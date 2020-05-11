林右昌：萬元紓困已受理1560件 基隆OK沒問題
中央推出無保工作者加碼紓困新台幣1萬元，基隆市長林右昌今天指出，截至8日基隆市已受理1560件，「基隆紓困OK」沒問題，會用最快速度將紓困金核撥給民眾。
林右昌上午接受媒體聯訪表示，截至8日基隆市申請案共1560件，諮詢民眾有4475人次，各區公所週末動員社政、民政課與里幹事加班，全力整理紓困案件，以團隊合作、聯合編組模式處理，並建立專責櫃台受理，讓大家暢通無阻申請案件。
記者提問，萬元紓困方案在部分縣市引發民怨。對此，林右昌說，「基隆紓困OK」沒問題，辦法是人想出來的，市府的目標就是要便民。
林右昌表示，市府將異地辦公場所做為收件地點，由各里幹事收件，並由民政課員與辦事員編組電話解說及現場協助民眾解答，處理原則就是讓紓困金盡快發放到生活艱困的民眾手上。
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