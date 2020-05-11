花蓮縣議會審議礦石特別稅 引發疑慮

花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅屆期審查，引發縣議員意見分歧，調漲、減半徵收均有，縣議會上午審議維持徵收每公噸新台幣70元，逕付一讀。對於課稅名目使用也引發疑慮。

花蓮縣議會今天上午進行第19屆第8次臨時大會一讀會，審議花蓮縣政府提送「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」草案。會議開始，民進黨籍議員莊枝財表示，此案為縣府最大筆稅收，縣長徐榛蔚未出席，應暫停開會。

議長張峻裁示，副縣長蔡運煌已準備資料，由他先行報告。蔡運煌表示，為維護地方景觀之保育及永續發展，並為花蓮縣自治財政需要，依據地方稅法通則第3條規定，制定此法，也是業者為地方善盡責任，建構良善平台。

蔡運煌簡報中指出，台泥公司106年獲利139億元，108年獲利301億元；亞泥公司106年獲利74億元，108年獲利220億元，顯示課稅後非但沒影響，反而獲利更多。

蔡運煌說，近4年間稅收的增加作為統籌支應各項重要施政所需經費，除包括配合款外，也支應自辦的社會福利支出如生育津貼、新生兒篩檢、課後輔導、免費營養午餐、國中小教科書、免收國中小代收代辦費、老人健檢、老人及身障者免費乘車等，法定社會福利支出如兒少生活扶助、低收入戶家庭兒童及就學生活補助、兒童及少年安置寄養及行政輔導費用、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助等。

無黨籍縣議員王燕美要求縣府提供104年的資料，對於課稅增加後，支應經費差異要相互對照。

莊枝財說，徵收景觀維護特別稅的精神應先提出，主要在於維護開採礦石及運輸過程中造成的傷害，山林保育、水土保持、交通安全、公共設施及自然景觀等，秀林鄉、瑞穗鄉等地礦區較多，縣府應依比例列出分配，才符合課徵名目。

花蓮縣政府開徵「礦石開採景觀維護特別稅」，自105年7月1日施行，課徵年限4年，至今年6月底將施行屆滿，依地方稅法通則規定，年限屆滿仍須繼續課徵者，應重新辦理。礦石稅每噸從10元調整為70元，礦石稅收預算由105年度1.5億元，增至108年度9.1億元。

對此，資深法界人士指出，根據地方稅法通則第3條規定，特別稅課不得以已課徵貨物稅或菸酒稅之貨物為課徵對象；臨時課稅應指明課徵該稅課之目的，並應對所開徵之臨時稅課指定用途，並開立專款帳戶。縣府將此稅收採統收統支，於法規恐有不合。