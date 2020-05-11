快訊

台鐵楊梅埔心間發生死傷事故 行人入侵路線遭區間車撞

花蓮縣議會審議礦石特別稅 引發疑慮

中央社 / 花蓮縣11日電

花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅屆期審查，引發縣議員意見分歧，調漲、減半徵收均有，縣議會上午審議維持徵收每公噸新台幣70元，逕付一讀。對於課稅名目使用也引發疑慮。

花蓮縣議會今天上午進行第19屆第8次臨時大會一讀會，審議花蓮縣政府提送「花蓮縣礦石開採景觀維護特別稅自治條例」草案。會議開始，民進黨籍議員莊枝財表示，此案為縣府最大筆稅收，縣長徐榛蔚未出席，應暫停開會。

議長張峻裁示，副縣長蔡運煌已準備資料，由他先行報告。蔡運煌表示，為維護地方景觀之保育及永續發展，並為花蓮縣自治財政需要，依據地方稅法通則第3條規定，制定此法，也是業者為地方善盡責任，建構良善平台。

蔡運煌簡報中指出，台泥公司106年獲利139億元，108年獲利301億元；亞泥公司106年獲利74億元，108年獲利220億元，顯示課稅後非但沒影響，反而獲利更多。

蔡運煌說，近4年間稅收的增加作為統籌支應各項重要施政所需經費，除包括配合款外，也支應自辦的社會福利支出如生育津貼、新生兒篩檢、課後輔導、免費營養午餐、國中小教科書、免收國中小代收代辦費、老人健檢、老人及身障者免費乘車等，法定社會福利支出如兒少生活扶助、低收入戶家庭兒童及就學生活補助、兒童及少年安置寄養及行政輔導費用、身心障礙者日間照顧及住宿式照顧費用補助等。

無黨籍縣議員王燕美要求縣府提供104年的資料，對於課稅增加後，支應經費差異要相互對照。

莊枝財說，徵收景觀維護特別稅的精神應先提出，主要在於維護開採礦石及運輸過程中造成的傷害，山林保育、水土保持、交通安全、公共設施及自然景觀等，秀林鄉、瑞穗鄉等地礦區較多，縣府應依比例列出分配，才符合課徵名目。

花蓮縣政府開徵「礦石開採景觀維護特別稅」，自105年7月1日施行，課徵年限4年，至今年6月底將施行屆滿，依地方稅法通則規定，年限屆滿仍須繼續課徵者，應重新辦理。礦石稅每噸從10元調整為70元，礦石稅收預算由105年度1.5億元，增至108年度9.1億元。

對此，資深法界人士指出，根據地方稅法通則第3條規定，特別稅課不得以已課徵貨物稅或菸酒稅之貨物為課徵對象；臨時課稅應指明課徵該稅課之目的，並應對所開徵之臨時稅課指定用途，並開立專款帳戶。縣府將此稅收採統收統支，於法規恐有不合。

身障者 徐榛蔚 民進黨

延伸閱讀

傳產股王激戰 富邦媒早盤奔600元大關與亞德客肉搏王座

卜蜂養雞場爭議 公司：已派人員前往花蓮縣府了解當中

台灣卜蜂設養雞場 花蓮縣政府緊急聲明暫停

父代母職歡度母親節 爸爸落下男兒淚

相關新聞

宜蘭水上遊河有譜了 BOT委外經營冬山河航運長9公里

冬山河航運由宜蘭縣政府經營多年，航線僅限親水公園至傳藝園區往返，為進一步發展成水上觀光軸帶，縣府將以BOT方式委外經營，...

釣友台東富岡漁港釣魚 驚見野生動物屍體漂過

台東釣友明雄今天下午2點多，在台東市富岡漁港碼頭垂釣，意外看到一隻動物屍體打眼前漂過，他連忙用手機拍下畫面，但動物屍體很...

國中會考周休2日登場 基隆提供「考生Q＆A」防臨場慌亂

國中教育會考16、17日在基隆高中、基隆女中及基隆海事舉行，基隆市教育處今天表示，考生可以在15日下午3到5點到考場認識...

紓困萬元之亂延燒 林右昌：作業 No problem

行政院擴大紓困方案受理申請、審核方式引發爭議，基隆市長林右昌今早表示，基隆市作業「OK，No problem（沒問題）」...

回響／馬亨亨自行車道 跟孔蓋說再見

台東市全長5公里的馬亨亨大道，兩側自行車及行人專用道原本有350個各式孔蓋，影響用路人安全，經本報願景專題報導，獲得正面回響。縣府爭取中央經費將人孔蓋全面下地，工程完工，民眾表示騎車、開車再也不會像跳曼波了。

疑低溫不足 花蓮平地金針花僅開2成 農憂慘賠

現在平地的金針花正是開花期間，但今年疑似低溫不足，200公頃金針花僅開花2成，就算農友積極照顧還是沒有開花，讓老農民非常憂心，1甲地損失10幾萬元。花蓮農改場已派員勘查，統計農損狀況，並試圖找出原因挽救。

台東寄養家庭盼新血 津貼1萬6

受虐、被遺棄等兒少在出養前，仰賴寄養家庭搭建臨時避風港。近年來各地寄養家庭流失速度比招募快，台東縣資深寄養家庭紛紛退休，需求殷切。台東縣政府今年將寄養津貼從1萬5千元提高至1萬6千元，期待有更多新血加入。

暖暖運動公園改造 下月底完工

基隆市暖暖運動公園改造兒童遊戲空間，超大面爬網、躲貓貓涵管和圓盤型鞦韆都已設置，工程進入收尾階段，「還我特色公園行動聯盟」基隆分部人員提出調整繩梯動線、做好涵管收邊、防撞等細節。基隆市立體育場長郭台英表示，會督促監造及承造廠商控管品質，如果工期不因天候延誤，下月底就可完工。

母親節台東多餐廳8點還有排隊人龍 達美樂晚上6點拒單

超狂母親節！國內疫情趨緩後的第一個母親節；台東市各個餐廳都湧現慶祝母親節的聚餐人潮，許多餐廳前到了晚上8點，還有消費者排...

父代母職孩子表達感謝 爸爸感動落男兒淚

花蓮家扶中心今天舉辦「媽媽我愛您」親子活動，有75人參與，有許多孩子第一次幫媽媽洗腳、做康乃馨花束，感謝媽媽的辛苦。由單...

影／好厲害的紅螞蟻！台東婦人被咬後昏倒送醫後無礙

台東縣東河鄉興昌村52歲婦人今天上午到田裡工作，疑因誤踩紅蟻窩，遭到蟻群攻擊，婦人被紅螞蟻咬傷後返家，感到不舒服，身體痠...

熱門新聞

釣友台東富岡漁港釣魚 驚見野生動物屍體漂過

高雄市第一線醫護全面篩檢案 遭中央疫情中心否決

花6億的媽祖園區沒媽祖！宗教政治暗潮洶湧

1萬元紓困金申請 前學甲鎮長幫孫子領資料

平鎮停車場崩塌 議員批國家卓越獎工程竟是豆腐渣

柯文哲關切水神案？ 衛生局：柯是問怎別縣市不罰？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。