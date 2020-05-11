宜蘭市免費療癒課程又來了 這次要做不凋花與巧克力
宜蘭市創新育成中心推出好吃好玩的免費課程，每場次10人為限，這次登場的是育成中心進駐廠商「茜花工作室」及「Rebirth Chocolate/睿柏甜點工作坊」，參加課程採線上報名。市公所歡迎大家在疫情期間，學做不凋花療癒身心，或體驗從可可豆到巧克力的製作流程。
宜蘭市公所創新育成中心輔導很多不錯的廠家，以「茜花工作室」不凋花為例，負責人張瑀姿表示，常見的乾燥花色澤不夠鮮且易受潮發霉，不凋花不同於乾燥花及鮮花，透過特殊技術把花草植物維持色潭及柔軟生動，保存時間更長，這次課程實際手作體驗，報名網址：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciCy6fgV_0UjYIQLSE155BIfsPlbb3qz2wX18CQW1wdsk82Q/viewform詳細報名資訊請至「宜蘭市創新育成中心」粉絲專頁。
位於碧霞宮附近的「Rebirth Chocolate/睿柏甜點工作坊」，曾在去年9月獲得世界巧克力大賽亞太區銀牌的殊榮，擔任經營者同時也是巧克力師的黃仲磊，持續精進及研發各式各樣巧克力相關產品，今年新推出《巧克力糖漬檸檬條》更是一上架就被掃空，店裡同時也提供巧克力DIY服務。
這次課程要讓大家體驗從可可豆到巧克力的製作流程，名額有限，報名網址：https://forms.gle/ug6k7z6YhBcJwJU26，更多詳細資訊請至Rebirth Chocolate粉絲專頁。
市長江聰淵表示，面對疫情挑戰，透過親手製作精緻的不凋花飾品與品嚐美味的巧克力，可以紓解這段時間累積的心靈壓力，療癒大家緊繃的情緒；宜蘭市創新育成中心除了協助與輔導創業者，更是創業新手的避風港，歡迎有意創業或者有需要平台的創業者，與宜蘭市創新育成中心接洽。
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