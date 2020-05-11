紓困萬元之亂延燒 林右昌：作業 No problem

行政院擴大紓困方案受理申請、審核方式引發爭議，基隆市長林右昌今早表示，基隆市作業「OK，No problem（沒問題）」，會讓紓困金盡快發放到生活艱困的民眾手上。

林右昌說，6日開始受理無保工作者申請加碼紓困金1萬元，各區公所以聯合編組模式，建立專責櫃檯受理，設置動線紓解人潮，並以通訊軟體等管道告知相關訊息，以利民眾在最短時間理解申請方式及要件。

萬元紓困方案執行過程，在部分縣市引發民怨，第一線公務人員也有怨言。林右昌表示，截至8日為止，七區公所共收到申請案1560件，諮詢4475人次。公所社政課、民政課等同仁利用周休二日加班整理紓困案件，作業相當順暢。

林右昌指出，各區公所釋出異地辦公場所，作為分開收件備用空間，紓解人潮，入口處也有同仁進行篩檢說明，另動員人力接聽電話解說或在現場解答疑慮，作業過程「No problem」。