台灣卜蜂設養雞場 花蓮縣政府緊急聲明暫停

台灣卜蜂公司計畫在壽豐、鳳林、光復蓋6處養雞場，地方民眾群起抗議，花蓮縣政府昨天深夜發聲明表示，有關新式養雞產業進駐花蓮，在與民眾溝通了解前先暫停。

花蓮縣政府聲明指出：此案依照中央相關規定依法依規辦理，申請單位先向壽豐、鳳林、光復等鄉鎮公所提出申請，依法審核初審通過後轉送花蓮縣政府。

縣府依據中央相關規定審核程序無誤後，核准在案。對於投資花蓮的農畜產業，縣府表達歡迎，但與民眾良善的溝通亦關係至鉅，民眾有知的權利，故在民眾尚未充分了解前，相關進度先予暫緩。

花蓮縣鳳林鎮土地設置養禽設施一案，由花蓮縣鳳林鎮公所及花蓮縣政府依據申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法審核符合規定後，核發農業用地作農業設施容許使用同意書。依據統計，目前全國各縣市核准在案的養雞場有6200多家，在養隻數為9867萬6000餘隻；而最先進的水濂式養雞場只有數百場。

有關鳳林鎮將設置3場養禽設施，因申請家禽飼養規模已達中央公告之畜牧場登記飼養規模，由花蓮縣鳳林鎮公所受理、查核文件齊全且審查符合規定後，函報花蓮縣政府複審。經花蓮縣政府農業、環保、建設、地政等相關單位依業管法規，如空氣污染防制法、水污染防治法、開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準等審查符合規定，核發農業用地作農業設施容許使用同意書。

民眾對於養雞場疑慮，花蓮縣政府將依申請農業用地作農業設施容許使用審查辦法及畜牧法規定嚴格審查，保護在地民眾權益。

台灣卜蜂公司與子公司瑞福食品預計在花蓮壽豐、鳳林、光復蓋6座養雞場，包括樹湖25萬隻，以及豐坪、鳳凰、中原、大榮、馬佛等5場各養2.5萬隻，是單一業者在花蓮最大規模的養雞場申請案。

其中樹湖廠還在申請農業設施容許使用許可之外，其餘5場全部拿到許可證，進度最快的豐坪場已興建接近完成，至於馬佛、鳳凰段土地也都拿到建照。地方居民9日拉布條抗議，表達堅決反對設置養雞場，將於「縣長親民時間」遞交陳情書給縣長徐榛蔚，若縣長未現身，將聯合3鄉鎮民眾包遊覽車到花蓮縣政府抗議。