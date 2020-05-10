快訊

台鐵楊梅埔心間發生死傷事故 行人入侵路線遭區間車撞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

母親節台東多餐廳8點還有排隊人龍 達美樂晚上6點拒單

聯合報 / 記者羅紹平尤聰光／台東即時報導
達美樂披薩台東店晚上7點還有不少人排隊等外帶披薩。記者羅紹平／攝影
達美樂披薩台東店晚上7點還有不少人排隊等外帶披薩。記者羅紹平／攝影

超狂母親節！國內疫情趨緩後的第一個母親節；台東市各個餐廳都湧現慶祝母親節的聚餐人潮，許多餐廳前到了晚上8點，還有消費者排隊等候用餐，就連外帶的達美樂披薩台東店今天晚上6點就拒絕再接單。

真的不誇張！今天晚上8點多，娜路彎酒店西式自助餐廳、孫東寶、歐鄉、來來牛排館，以及貴族世家牛排館、全省知名連鎖千葉火鍋台東店外，都還有人在外頭排隊等等用餐，甚至還得分三輪供餐。

國內知名披薩店達美樂、必勝客今天都爆單，其中達美樂因訂單多，今天晚上6點半就不再接單；必勝客預訂外帶，晚上6點預訂要9點半才取貨。

之前因疫情嚴峻，台東許多餐廳都因消費者擔群聚感染，生意普遍都受到影響，但是隨著疫情趨緩，今天又是母親節，許多民眾紛紛闔家外出用餐慶祝母親節。

千葉火鍋台東店昨天晚上7點40分還有客人排隊等用餐。記者羅紹平／攝影
千葉火鍋台東店昨天晚上7點40分還有客人排隊等用餐。記者羅紹平／攝影
孫東寶台東店昨天晚上8點還有人排隊等用餐。記者羅紹平／攝影
孫東寶台東店昨天晚上8點還有人排隊等用餐。記者羅紹平／攝影
千葉火鍋台東店昨天晚上7點40分還有客人排隊等用餐。記者羅紹平／攝影
千葉火鍋台東店昨天晚上7點40分還有客人排隊等用餐。記者羅紹平／攝影

母親節 台東 疫情

延伸閱讀

歡慶母親節 警分局找來八年級女警拍溫馨短片

林志玲曬「母女合照」 舊照出土氣質逼人

鄭文燦感謝中壢聖心天主堂防疫 母親節送移工康乃馨

WSBL／母親節飆分 國泰收開季4連勝

相關新聞

【光害毀生態3】綠島陸蟹慘遭路殺 霸氣鄉長要關路燈

造成動物死亡的因素有很多，「光害」也是殺手之一。在生態資源豐富的綠島上，每年夏季都有許多陸蟹媽媽在黎明破曉前或黃昏後，抱著卵從棲地橫跨馬路到海潮中釋幼，路燈光線讓陸蟹時序錯亂、徘徊路上，慘遭行經車輛輾碎，2014年7月21日一張2247隻陸蟹在綠島環島公路橫屍遍野的照片曝光，令人心碎，一場護蟹救援行動就此展開。

宜蘭水上遊河有譜了 BOT委外經營冬山河航運長9公里

冬山河航運由宜蘭縣政府經營多年，航線僅限親水公園至傳藝園區往返，為進一步發展成水上觀光軸帶，縣府將以BOT方式委外經營，...

釣友台東富岡漁港釣魚 驚見野生動物屍體打眼前漂過

台東釣友明雄今天下午2點多，在台東市富岡漁港碼頭垂釣，意外看到一隻動物屍體打眼前漂過，他連忙用手機拍下畫面，但動物屍體很...

國中會考周休2日登場 基隆提供「考生Q＆A」防臨場慌亂

國中教育會考16、17日在基隆高中、基隆女中及基隆海事舉行，基隆市教育處今天表示，考生可以在15日下午3到5點到考場認識...

紓困萬元之亂延燒 林右昌：作業 No problem

行政院擴大紓困方案受理申請、審核方式引發爭議，基隆市長林右昌今早表示，基隆市作業「OK，No problem（沒問題）」...

母親節台東多餐廳8點還有排隊人龍 達美樂晚上6點拒單

超狂母親節！國內疫情趨緩後的第一個母親節；台東市各個餐廳都湧現慶祝母親節的聚餐人潮，許多餐廳前到了晚上8點，還有消費者排...

父代母職孩子表達感謝 爸爸感動落男兒淚

花蓮家扶中心今天舉辦「媽媽我愛您」親子活動，有75人參與，有許多孩子第一次幫媽媽洗腳、做康乃馨花束，感謝媽媽的辛苦。由單...

影／好厲害的紅螞蟻！台東婦人被咬後昏倒送醫後無礙

台東縣東河鄉興昌村52歲婦人今天上午到田裡工作，疑因誤踩紅蟻窩，遭到蟻群攻擊，婦人被紅螞蟻咬傷後返家，感到不舒服，身體痠...

塗了唇膏的赤翡翠美麗驚豔 稀有鳥現蹤宜蘭三星

宜蘭三星鄉龍泉步道近年來成為八色鳥繁殖復育的重要基地，日前有人發現飛來一隻稀有過境鳥「赤翡翠」，全身紅橙色，讓人驚豔，其...

一張照秒懂 山下停車場啟動管制抹茶山未必人潮爆棚

最近連續幾個假日，宜蘭縣政府都在一早即宣布前往抹茶山的停車場，啟動停車輛總量管制，車輛是很多，但抹茶山的登山客並未人潮爆...

母親節台東風景區遊客稀 知名餐廳生意好

今天是母親節，由於非連續假日，又是周末假日最後一天，台東縣各風景區遊客稀少，不過台東市區幾家知名餐廳，中午及晚上家族聚餐...

花蓮平地金針僅花開2成 老農憂血本無歸

現在平地的金針正是開花期間，但今年疑似低溫不足，200公頃金針花僅開寥寥無幾的2成，就算農友積極照顧還是沒有開花，讓老農...

熱門新聞

釣友台東富岡漁港釣魚 驚見野生動物屍體漂過

高雄市第一線醫護全面篩檢案 遭中央疫情中心否決

花6億的媽祖園區沒媽祖！宗教政治暗潮洶湧

1萬元紓困金申請 前學甲鎮長幫孫子領資料

平鎮停車場崩塌 議員批國家卓越獎工程竟是豆腐渣

柯文哲關切水神案？ 衛生局：柯是問怎別縣市不罰？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。