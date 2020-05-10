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母親節台東多餐廳8點還有排隊人龍 達美樂晚上6點拒單
超狂母親節！國內疫情趨緩後的第一個母親節；台東市各個餐廳都湧現慶祝母親節的聚餐人潮，許多餐廳前到了晚上8點，還有消費者排隊等候用餐，就連外帶的達美樂披薩台東店今天晚上6點就拒絕再接單。
真的不誇張！今天晚上8點多，娜路彎酒店西式自助餐廳、孫東寶、歐鄉、來來牛排館，以及貴族世家牛排館、全省知名連鎖千葉火鍋台東店外，都還有人在外頭排隊等等用餐，甚至還得分三輪供餐。
國內知名披薩店達美樂、必勝客今天都爆單，其中達美樂因訂單多，今天晚上6點半就不再接單；必勝客預訂外帶，晚上6點預訂要9點半才取貨。
之前因疫情嚴峻，台東許多餐廳都因消費者擔群聚感染，生意普遍都受到影響，但是隨著疫情趨緩，今天又是母親節，許多民眾紛紛闔家外出用餐慶祝母親節。
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