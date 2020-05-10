吉安鄉公所爭取3千萬元 打造學校客庄活動場域

花蓮吉安鄉公所向客委會爭取「客庄創生環境營造計畫」，打造校園社區化、社區學校化的建設目標，獲得總經費預算3333萬元補助。將鄉政建設結合吉安國小內5151平方公尺，將建設工程設計融入客家元素，發揚客庄文化，白天提供學生活動、假日及夜間開放全民使用，讓場域活化。

鄉長游淑貞表示，該計畫申請補助基地位於吉安國小內面積5151平方公尺。工程內容包含綜合球場加蓋風雨頂蓋主體工程、球場照明工程、廁所及淋浴設施、遮陽簡易看台及綠美化等工程，並設計融入客家元素，發揚客庄創意文化並推展。

游淑貞感謝吉安國小願意釋出土地，作為與社區情感的連結，由於吉安村、福興村人口多，活動中心不太夠用，而球場面積大、通風良好，不受風雨限制，適合辦理各項社區或校園大型活動，其中也包括凝聚部落向心力的歲時祭儀文化活動。

花蓮縣府教育處副處長翁書敏表示，感謝鄉長將吉安鄉爭取的資源，投入在學校場域，也肯定學校盡力推展校園與社區結合互動理念，創造生活與學習的優質環境，教育處會全力協助、支持。

吉安國小校長孫承偉說，為達到民眾充分利用的期待，學校未來配合工程，在動線上區隔出教學區與客庄園區，讓民眾進出參與活動時，不會影響到學生課程與安全性，也會協力維護共同管理設施。