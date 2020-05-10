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父代母職孩子表達感謝 爸爸感動落男兒淚

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮家扶今年的自強母親梁淑琴媽媽（左），一手拉拔3個女兒，更是花蓮少數蝶谷巴特的講師及原住民工藝師。圖／花蓮家扶提供
花蓮家扶今年的自強母親梁淑琴媽媽（左），一手拉拔3個女兒，更是花蓮少數蝶谷巴特的講師及原住民工藝師。圖／花蓮家扶提供

花蓮家扶中心今天舉辦「媽媽我愛您」親子活動，有75人參與，有許多孩子第一次幫媽媽洗腳、做康乃馨花束，感謝媽媽的辛苦。由單親爸爸照顧的阿維，特別獻上康乃馨感謝自己的爸爸，謝謝爸爸從不會下廚到可煮一桌自己愛吃的菜，祝母親節快樂，讓爸爸落下男兒淚，現場氣氛溫馨感人。

今天家扶特別邀請有幼教背景的趙千雅老師，為家庭導讀繪本，接著社工讓孩子與家長一起製作康乃馨與沐浴球，並由孩子獻上康乃馨表達對媽媽的感謝。

其中，9歲阿維的爸爸從事水電臨時工，工作在外鮮少和孩子對話，不擅言詞的阿維透過母親節活動說出心中的想法。阿維說，雖然羨慕同儕都有媽媽的陪伴，但爸爸在自己的心中已無可取代，真誠地謝謝父代母職的爸爸，而爸爸也感受到阿維的真誠，親子彼此擁抱，爸爸更是落下了男兒淚，場面相當溫馨。

家扶每年都會從2萬8千多萬戶的貧困家庭中，選出自強母親並表揚，花蓮家扶今年的自強母親梁淑琴媽媽，是阿里山的鄒族姑娘，30歲時從嘉義遠嫁到花蓮，不幸丈夫罹患攝護腺腫瘤過世，留下她和3名年幼的女兒。

懂事的3個小孩為減輕媽媽和家裡的經濟負擔，長女會利用放假時間到縣府打工為自己籌高中畢旅費，次女及3女也會跟著梁媽媽到各大市集擺攤，幫忙推廣手作商品，一家人團結成為彼此最大的依靠。

梁媽媽喜愛藝術，每周會開著車到50公里外的地方學習陶塑，去年度她的作品獲得花蓮縣府原民處的肯定，入選為原住民木雕受獎者的獎座，梁媽媽也成為花蓮少數蝶谷巴特的講師及原住民工藝師。

花蓮家扶中心主任施政延表示，梁媽媽努力學習的精神潛移默化的影響小孩，長女在去年獲得全國語文競賽撒奇拉雅語朗讀比賽第二名、3女則在花蓮縣兒童徵文比賽中年級組獲得第3名的成績，母女為理想而努力非常激勵人心。

由單親爸爸照顧的阿維（右），獻上康乃馨感謝自己的爸爸，並祝母親節快樂，讓爸爸感動落下男兒淚。圖／花蓮家扶提供
由單親爸爸照顧的阿維（右），獻上康乃馨感謝自己的爸爸，並祝母親節快樂，讓爸爸感動落下男兒淚。圖／花蓮家扶提供

家扶中心 原住民

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