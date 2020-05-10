暖暖運動公園有超大面爬網躲貓貓涵管 開放倒數計時

基隆市暖暖運動公園改造兒童遊戲空間，超大面爬網、躲貓貓涵管和圓盤型鞦韆都已設置，工程進入收尾階段。還我特色公園行動聯盟基隆分部人員提出調整繩梯動線、做好涵管收邊、防撞等細節。基隆市立體育場長郭台英表示，會督促監造及承造廠商控管品質，如果工期不因天候延誤，下月底就可完工。

市府向教育部爭取前瞻計畫經費1600萬元，發包改善暖暖運動公園老舊設施，包括環場步道設置紅、黃、藍3色PU跑道，原本「搖搖馬」區域規畫成兒童遊戲專區，設置親子盪鞦韆、蜘蛛人攀爬網、冒險探索躲貓貓涵管等遊具。

市議員王醒之說，兒童遊戲區細部設計期間，市府曾邀還我特色公園行動聯盟人員參與討論，定案後因經費等因素變更設計，但未與民間再對話。他到工地了解工程狀況及進度，並與行動聯盟人員討論後，提出「使用者」觀點供市府參考。

還我特色公園行動聯盟基隆分部建議市府，爬網動線可更活潑，涵管要加強收邊防撞，攀爬網下方植草應待草根穩固再開放遊戲區，避免維護不易。整個遊戲區使用不同材質鋪面，銜接處務必圓滑處理，避免凹凸。