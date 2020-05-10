父代母職歡度母親節 爸爸落下男兒淚

花蓮家扶中心今天舉辦「媽媽我愛您」親子活動，共有75人一起歡度母親節，其中單親家庭阿維獻上康乃馨給爸爸，親子相互擁抱，爸爸更是落下了男兒淚，父代母職的辛勞也令人感動。

花蓮家扶中心9、10日兩天舉辦「媽媽我愛您」母親節親子活動，共有24戶、75人參與，孩子為媽媽洗腳、作蛋糕送上驚喜，繪本導讀與製作康乃馨表達照顧之恩，也祝福辛苦的母親快樂。

今天上午安排繪本導讀，接著由親子一起製作康乃馨與沐浴球，讓孩子獻上康乃馨表達對媽媽的感謝。其中9歲的阿維與爸爸一同參與，阿維的爸爸是水電臨時工，工作忙碌少有時間和孩子對話，不擅言詞的阿維透過活動說出心聲，他說，雖然羨慕同儕都有媽媽陪伴，但爸爸在他的心中已無可取代。爸爸百感交集掉下眼淚，場面溫馨感人。

家扶基金會每年母親節前夕，從2萬8000多萬戶的貧困家庭中遴選自強母親，今年全國自強母親表揚活動受到武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情影響而停辦。

執行長何素秋表示，這波疫情不僅重挫國內景氣，更影響花蓮300餘戶扶助家庭的生活和收入，雖然遺憾必須取消活動，仍希望自強母親的慈愛光輝能成為療癒人心的力量。

花蓮家扶中心今年的自強母親梁淑琴，來自阿里山的鄒族姑娘，30歲嫁到花蓮，民國102年丈夫因攝護腺腫瘤病逝，留下她和3個幼子。

懂事的3個孩子從小就知道媽媽獨扛家計，假日都會跟著媽媽到各大市集擺攤，幫忙推廣媽媽的手作商品，一家人相互扶持、成為彼此最大的依靠。

梁媽媽常於空閒時間學習蝶谷巴特、陶塑、串珠等藝術課程，去年度還獲得花蓮縣政府原民處的肯定，入選為原民木雕受獎者的獎座；她也是花蓮少數蝶谷巴特講師及原住民工藝師。

花蓮家扶中心主任施政延表示，自強母親梁淑琴帶著3名孩子在困苦生活中還能堅持夢想，她努力學習的精神也潛移默化影響了孩子，長女去年獲得全國語文競賽撒奇拉雅語朗讀比賽第2名、3女則在花蓮縣兒童徵文比賽中年級組獲得第3名的成績，母女守著家庭共同為理想而努力令人感動，也激勵人心。