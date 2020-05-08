台泥代燒花蓮垃圾環差審查 居民意見兩極

台泥計畫在花蓮和平廠區內以汽化爐代燒縣內生活垃圾，目前正進行環差分析。居民意見兩極，有人質疑會帶來環境污染、也有人相信台泥能勝任；環團則聚焦應提高審查、監測強度。

花蓮境內沒有焚化爐，長期以來每天運送上百噸垃圾送宜蘭焚燒，受限歲修及限量規定，無法去化的垃圾堆在各鄉鎮垃圾場。台灣水泥和平製造廠與花蓮縣政府簽訂契約，預計要在和平廠內第三座水泥旋窯預定地上興建「氣化爐」，並與現有的2座水泥旋窯連接，協同處理「花蓮縣生活廢棄物」。

今天舉行「和平水泥廠計畫環境影響說明書第四次環境影響差異分析報告」專案小組第2次初審，東華大學自然資源與環境學系教授劉瑩三擔任會議主席，審查委員、台泥、相關公部門及居民、環保團體列席。

環保聯盟花蓮分會長鍾寶珠、荒野保護協會副分會長李志芬都指出，大家都希望垃圾問題能解決，但水泥和垃圾焚燒屬不同專業，適用排放量、限制也不同，應該重做環境影響評估而不是只做環境差異評估，若能做到標準化，對垃圾代燒樂觀其成。

地球公民基金會花東山林組主任黃靖庭則建議，台泥氣化爐代燒垃圾是全國首例，建議比照蘇花改工程，由花蓮環保局、台泥成立環境監督小組，邀請和平村民、澳花村民、非政府組織（NGO）及專家學者共同組成，相信只要符合標準且有效溝通，可減少不必要誤會。

隔一座橋的宜蘭縣澳花村李姓村民反對台泥代燒垃圾，她指出，要燒什麼樣的垃圾、會造成什麼影響，都交代不清楚，廢煙、粉塵同樣污染澳花村，卻不見台泥來向村民解釋，認為台泥應該講清楚。

也有村民力挺台泥，認為環評數據、輿論都在抨擊台泥，應尊重在地人意見；和平村王姓村民指出，有聽過台泥傳工安意外，但還沒看過被台泥造成的污染毒死的案例。

花蓮縣環保局回應，依開發行為應實施環境影響評估細目及範圍認定標準第49條，認為台泥沒有變更產業類別，且符合原核定開發內容行為，所以認定不用做環境影響評估，但因增加原本沒有的設備所以要做環差評估。

花蓮環保局指出，根據環境影響評估細則第38條內，環境影響是否會加重，要等設備設置後才能驗證，因國內沒有相關設備，目前還沒有任何證明、證據認定，建議台泥提供合理的國外案例，提高分析報告的可性度，才能說服民眾。