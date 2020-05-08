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呼應防疫新生活運動 林右昌：防疫可以輕鬆但不能放鬆

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
呼應防疫新生活運動，林右昌：防疫可以輕鬆但不能放鬆。圖／基隆市政府提供
呼應防疫新生活運動，林右昌：防疫可以輕鬆但不能放鬆。圖／基隆市政府提供

中央流行疫情指揮中心今天下午回應表示，國內新冠肺炎疫情穩定控制中，並宣布目前仍暫停營業之業者，經各縣市政府評估符合防疫及安全條件後，可開放營業。基隆市長林右昌回應表示，基隆沒有關閉運動場、學校、圖書館等市民活動場所，也就沒有解禁不解禁的問題。

「不過，防疫可以輕鬆，但不能放鬆！」，林右昌說，疫情在台灣漸漸穩定，他也期望大家一同落實「防疫新生活運動」。

林右昌表示，在遵循中央的防疫指引下，基隆人很幸福，一直都維持正常生活，沒有關閉運動場、學校、圖書館等市民活動場所，這得感謝市民的配合。

林右昌說，基隆市疫情從發展之初到目前為止，狀況算相對穩定，盡量讓市民維持正常生活，依照保持社交距離、配戴口罩等防疫指引，確保大家健康安全，共同維持正常生活方式。

疫情 基隆 林右昌

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